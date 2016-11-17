За прошедшие сутки боевики в целом 8 часов обстреливали авдеевскую "промзону"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. За прошедшие сутки в авдеевский "промзоне" состоялось два мощных обстрела, всего их продолжительность составила 8 часов. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"В авдеевской "промзоне" вчера состоялось 2 очень длительных и мощных обстрела наших позиций. В целом они продолжались почти 8 часов. Противник активно применяет минометы и бронетехнику", - сообщил он.
Кроме этого, по одному обстрелу было в других "горячих точках" - Луганском, Новгородском, Опытном. Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 5 вражеских обстрелов, 3 - с использованием тяжелого вооружения.
Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный погиб, один получил ранения.