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15 марта, 19:03 • 109880 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151626 просмотра

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За прошедшие сутки боевики в целом 8 часов обстреливали авдеевскую "промзону"

За прошедшие сутки боевики в целом 8 часов обстреливали авдеевскую "промзону"

Киев • УНН

 • 6362 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. За прошедшие сутки в авдеевский "промзоне" состоялось два мощных обстрела, всего их продолжительность составила 8 часов. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"В авдеевской "промзоне" вчера состоялось 2 очень длительных и мощных обстрела наших позиций. В целом они продолжались почти 8 часов. Противник активно применяет минометы и бронетехнику", - сообщил он.

Кроме этого, по одному обстрелу было в других "горячих точках" - Луганском, Новгородском, Опытном. Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 5 вражеских обстрелов, 3 - с использованием тяжелого вооружения.

Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный погиб, один получил ранения.

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