Минулої доби бойовики загалом вісім годин обстрілювали авдіївську "промзону"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Минулої доби в авдіївській “промзоні” відбулося два потужних обстріли, загалом їх тривалість склала 8 годин. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“В авдіївській "промзоні" вчора відбулося 2 дуже тривалих і потужних обстріли наших позицій. Загалом вони тривали майже 8 годин. Противник активно застосовує міномети і бронетехніку”, − повідомив він.
Крім цього, по одному обстрілу відбулося в інших “гарячих точках” − Луганському, Новгородському, Опитному. Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 5 ворожих обстрілів, 3 — з використанням важкого озброєння.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції один український військовий загинув, один зазнав поранень.