За прошедшие сутки боевики на донецком направлении выпустили более 120 мин
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. За прошедшие сутки боевики на донецком направлении выпустили более 120 мин. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Ситуация (на донецком направлении - ред.) - неизменна. Основные противостояния продолжаются на Светлодарской дуге, возле Горловке, в Авдеевке и в районе Донецкого аэропорта. На всех этих участках враг применял тяжелое вооружение - 82-и 120-мм минометы за сутки выпустив по позициям сил АТО более 120 мин", - сказал он.
Наиболее напряженными были сутки для защитников Авдеевской промзоны. Там боевики активизировались в обед и почти без перерывов в течение 6 часов обстреливали наши позиции до восьми вечера.
Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 12 вражеских обстрелов.
Как сообщал УНН, боевики усиливают свои позиции на различных участках "ЛНР" и на приморских направлениях.