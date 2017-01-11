Минулої доби бойовики на донецькому напрямку випустили більше 120 мін
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. За минулу добу бойовики на донецькому напрямку випустили понад 120 мін. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Ситуація (на донецькому напрямку - ред.) - незмінна. Основні протистояння тривають на Світлодарській дузі, периметрі Горлівки, у Авдіївці та в районі Донецького аеропорту. На всіх цих ділянках ворог застосовував важке озброєння — 82- та 120-мм міномети, за добу випустивши по позиціях сил АТО більше 120 мін”, — сказав він.
Найбільш напруженою була доба для захисників Авдіївської промзони. Там бойовики активізувалися в обід та майже без перерв протягом 6 годин обстрілювали наші позиції до восьмої вечора.
Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 12 ворожих обстрілів.
Як передавав УНН, бойовики підсилюють свої позиції на різних ділянках “ЛНР” та на приморських напрямках.