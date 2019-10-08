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Минсоцполитики хочет сделать фронт-офисы в городах и теробщин по всей стране

Киев • УНН

 • 10221 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Министерство социальной политики планирует создать удобные социальные сервисы в городах и объединенных территориальных общинах по всей стране. Об этом заявила министр социальной политики Юлия Соколовская на встрече с представителями Исполнительной дирекции Ассоциации городов Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Минсоцполитики хочет сделать фронт-офисы в городах и теробщин по всей стране

“Мы должны создать максимально удобные фронт-офисы, которые быстро помогут людям на местах”, — отметила министр.

По ее словам, стороны договорились, что будет продолжена практика проведения совместных мероприятий в регионах и работа по наработке нормативных актов с учетом предложений Ассоциации. Кроме того, Ассоциация направит информацию о успешных кейсов предоставления социальных услуг передовыми общинами и актуальных проблем социальной сферы в регионах.

Также Минсоцполитики поддержало инициативу проведения двухдневного форума представителей местного самоуправления, запланированного на 21 ноября 2019 года в Хмельницком, как повод обсудить актуальные вопросы социальной сферы с представителями городов и объединенных территориальных общин всей страны.

Напомним, в Украине привлекут эрготерапевт к реабилитации лиц с инвалидностью и людей, которые в ней нуждаются.

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