У Мінсоцполітики залучать ерготерапевтів для реабілітації
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. В Україні залучать ерготерапевтів до реабілітації осіб з інвалідністю та людей, які її потребують. Про це повідомила міністр соціальної політики України Юлія Соколовська на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Домовились про залучення ерготерапевтів до вдосконалення системи реабілітації осіб з інвалідністю та людей, які її потребують. Деталі обговорили на зустрічі з представниками “Українського товариства ерготерапевтів”, - повідомила Юлія Соколовська.
Міністр роз’яснила, що ерготерапевт, це людина, що займається реабілітацією та допомагає людям усіх вікових категорій і різних недугів відновлюватись та відчувати себе повноцінним членом суспільства.
"Це перші люди, які тримають за руку тих, хто внаслідок фізичних, розумових, сенсорних, психоемоційних або соціальних проблем не може брати повноцінну участь у повсякденному житті. Що особливо важливо, ці люди не лише допомагають особам з інвалідністю проходити курси реабілітації та кваліфіковано підбирати технічні засоби реабілітації, вони – саме та ланка, яка допомагає на етапі, коли реабілітаційні послуги можуть запобігти інвалідності", - написала Юлія Соколовська.
Повідомляється, що ерготерапевти візьмуть участь у вдосконаленні системи реабілітації, напрацюють нові підходи до забезпечення українців технічними засобами реабілітації, а також будуть залучені до реабілітаційних центрів. Також міністерство соціальної політики запровадить міжнародний досвід ерготерапії в українських реаліях.
"Розвиток ринку соціальних та реабілітаційних послуг, разом із забезпеченням принципу “гроші ходять за пацієнтом”, переходом на часткову монетизацію технічних та інших засобів реабілітації, а також превенція інвалідності і повернення людей до повноцінного життя у суспільстві є одним із основних напрямків діяльності Міністерства соціальної політики", - повідомила міністр.
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