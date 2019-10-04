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В Минсоцполитики привлекут эрготерапевтов для реабилитации

Киев • УНН

 • 22451 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В Украине привлекут эрготерапевтов к реабилитации лиц с инвалидностью и людей, которые в ней нуждаются. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская на своей странице в Facebook, передает УНН.

В Минсоцполитики привлекут эрготерапевтов для реабилитации

"Договорились о привлечении эрготерапевтов к совершенствованию системы реабилитации лиц с инвалидностью и людей, которые в ней нуждаются. Детали обсудили на встрече с представителями "Украинского общества эрготерапевтов", - сообщила Юлия Соколовская.

Министр разъяснила, что эрготерапевт, это человек, который занимается реабилитацией и помогает людям всех возрастов и различных недугов восстанавливаться и чувствовать себя полноценным членом общества.

"Это первые люди, которые держат за руку тех, кто вследствие физических, умственных, сенсорных, психоэмоциональных или социальных проблем не может принимать полноценное участие в повседневной жизни. Что особенно важно, эти люди не только помогают лицам с инвалидностью проходить курсы реабилитации и квалифицированно подбирать технические средства реабилитации, они - именно то звено, которое помогает на этапе, когда реабилитационные услуги могут предотвратить инвалидности", - написала Юлия Соколовская.

Сообщается, что эрготерапевты примут участие в совершенствовании системы реабилитации, выработают новые подходы к обеспечению украинцев техническими средствами реабилитации, а также будут привлечены в реабилитационные центры. Также министерство социальной политики введет международный опыт эрготерапии в украинские реалии.

"Развитие рынка социальных и реабилитационных услуг, наряду с обеспечением принципа "деньги ходят за пациентом", переходом на частичную монетизацию технических и других средств реабилитации, а также превенцией инвалидности и возвращению людей к полноценной жизни в обществе является одним из основных направлений деятельности Министерства социальной политики", - сообщила министр.

Напомним, в Минсоцполитики дали пошаговую инструкцию как оформить субсидию онлайн.

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