Мінсоцполітики хоче зробити фронт-офіси в містах і тергромадах по всій країні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Міністерство соціальної політики планує створити зручні соціальні сервіси у містах і об’єднаних територіальних громадах по всій країні. Про це заявила міністр соціальної політики Юлія Соколовська на зустрічі із представниками Виконавчої дирекції Асоціації міст України, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
“Ми повинні створити максимально зручні фронт-офіси, які швидко допомагатимуть людям на місцях”, — зазначила міністр.
За її словами, сторони домовилися, що буде продовжена практика проведення спільних заходів в регіонах та робота із напрацювання нормативних актів з урахуванням пропозицій Асоціації. Крім того, Асоціація направить інформацію щодо успішних кейсів надання соціальних послуг передовими громадами та актуальних проблем соціальної сфери у регіонах.
Також Мінсоцполітики підтримало ініціативу проведення дводенного форуму представників місцевого самоврядування, запланованого на 21 листопада 2019 року в Хмельницькому, як привід обговорити актуальні питання соціальної сфери з представниками міст та об’єднаних територіальних громад всієї країни.
Нагадаємо, в Україні залучать ерготерапевтів до реабілітації осіб з інвалідністю та людей, які її потребують.