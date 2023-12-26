Минреинтеграции: рассматривается идея запуска мобильных аптек на базе Укрпочты

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
  •  64052 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
  •  104639 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
  •  106822 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  234022 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
  •  111233 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
  •  109501 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
  •  116126 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  132883 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Эксклюзив
Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
25 декабря  •  130533 просмотра

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

Эксклюзив
"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
25 декабря  •  171959 просмотра

"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  340233 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  255660 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  197927 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  185320 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  213170 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Минреинтеграции: рассматривается идея запуска мобильных аптек на базе Укрпочты

Украина планирует ввести мобильные аптеки в селах и прифронтовых регионах через Укрпочту, чтобы улучшить доступ к лекарствам там, где повреждена инфраструктура.

Здоровье •   •  3380 просмотра
Минреинтеграции: рассматривается идея запуска мобильных аптек на базе Укрпочты

Глава центрального банка Ирана поехал в москву, чтобы укрепить сотрудничество с рф

Председатель Центрального банка Ирана посетил Москву с целью усиления монетарного сотрудничества и укрепления торговли в рамках нового соглашения между Ираном и ЕАЭС.

Новости Мира •   •  3566 просмотра
Глава центрального банка Ирана поехал в москву, чтобы укрепить сотрудничество с рф

Тайвань ужесточил санкции против россии и белоруссии

Тайвань запретил экспорт высокотехнологичных товаров в россию и беларусь, чтобы предотвратить их военное использование, что соответствует западным санкциям.

Политика •   •  6299 просмотра
Тайвань ужесточил санкции против россии и белоруссии

Враг пытается уничтожить нашу логистику, но Одесская область остается устойчивой - Кипер о ежедневных обстрелах

Враг пытается уничтожить нашу логистику, но Одесская область остается устойчивой.

Война •   •  7825 просмотра
Враг пытается уничтожить нашу логистику, но Одесская область остается устойчивой - Кипер о ежедневных обстрелах

В Днепре мужчина угрожал взорвать гранату, его задержали в ходе полицейской спецоперации - полиция

Полиция задержала мужчину в Днепре после того, как он угрожал использовать гранату; его дети были безопасно эвакуированы, никто не пострадал. Было найдено еще четыре гранаты.

Криминал и ЧП •   •  10159 просмотра
В Днепре мужчина угрожал взорвать гранату, его задержали в ходе полицейской спецоперации - полиция

Остался только скелет, обгорело все: Игнат об уничтожении десантного корабля "новочеркасск"

В результате удара по десантному кораблю оккупантов "новочеркасск" в районе Феодосии уничтожен личный состав врага, а также повреждена портовая инфраструктура и, возможно, суда обеспечения.

Война •   •  10392 просмотра
Остался только скелет, обгорело все: Игнат об уничтожении десантного корабля "новочеркасск"

Украинский пограничник сбил три вражеских FPV-дрона, успев сделать уникальное видео их укрощения

Украинский пограничный комплекс "Бриз" сбил три российских беспилотника и записал уникальное видео перехвата вражеской "птички" в Запорожской области.

Война •   •  16226 просмотра
Украинский пограничник сбил три вражеских FPV-дрона, успев сделать уникальное видео их укрощения

Проблемы с оплатой задерживают поставки российской нефти в Индию - Reuters

Проблемы с оплатой задерживают поставки российской нефти Sokol в Индию.

Экономика •   •  17818 просмотра
Проблемы с оплатой задерживают поставки российской нефти в Индию - Reuters

Twitter нарушил контракт, не выплатив миллионные бонусы - Reuters

Twitter, теперь X Corp, обвиняют в нарушении контрактов из-за невыплаты обещанных бонусов, судья вынес решение, согласно калифорнийскому законодательству, посчитав иск обоснованным.

Новости Мира •   •  14589 просмотра
Twitter нарушил контракт, не выплатив миллионные бонусы - Reuters

Украина уничтожила 20% Черноморского флота рф: в Минобороны Британии отреагировали на атаку ВСУ по десантному кораблю "Новочеркасск"

Министр обороны Великобритании заявил, что война в Украине не зашла в тупик после того, как ВСУ нанесли удар по российскому кораблю "Новочеркасск", подорвав силы россии на Черном море.

Война •   •  15526 просмотра
Украина уничтожила 20% Черноморского флота рф: в Минобороны Британии отреагировали на атаку ВСУ по десантному кораблю "Новочеркасск"