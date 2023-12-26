Минреинтеграции: рассматривается идея запуска мобильных аптек на базе Укрпочты

В селах и на прифронтовых территориях могут появиться мобильные аптеки, рассматривается идея их работы на базе Укрпочты, сообщили в Минреинтеграции во вторник, пишет УНН.

Детали

В случае введения мобильных аптек, как сообщается, они смогут функционировать в сельской местности, где отсутствуют стационарные аптечные пункты. Также такие аптеки будут работать, в частности, на прифронтовых территориях, где сейчас существенно разрушена медицинская и аптечная инфраструктура.

Как указано, основное внимание было уделено вопросу получения АО "Укрпочта" лицензии на реализацию медицинских препаратов. Ведь право создавать подобные мобильные аптеки есть исключительно у лицензированных предприятий.

"Предоставление почтовому оператору такого права сможет решить проблему доступных лекарств на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года", - отметили в Минреинтеграции.

Как отмечается, в случае реализации этой инициативы планируется:

1. Открытие лицензированных складов на ключевых сортировочных объектах Укрпочты, что позволит обеспечить доставку лекарств в любой населенный пункт страны уже на следующий день.

2. Обеспечение запаса 10 тысяч наименований лекарственных средств.

3. Интеграция с программой "Доступные лекарства".

В мобильных аптечных пунктах будут действовать аналогичные правила отпуска лекарственных средств, как и в стационарных аптеках. Все рецептурные препараты будут выдаваться исключительно по рецепту, указали в Минрентеграции.

В селах и на прифронтовых территориях заработают мобильные аптеки