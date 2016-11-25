Минпромторг РФ требует от автоконцернов развивать сервисные центры в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министерство промышленной торговли России пытается заставить автоконцерны развивать официальные сервисные центры в регионах, в частности в Крыму, в противном случае они могут не получить программы государственной поддержки в 2017 году, передает УНН со ссылкой на российское издание "Коммерсант".
Как сообщает издание, Минпромторг пытается заставить автоконцерны развивать официальные сервисные центры в регионах. Речь идет в том числе о Крыме, где иностранцы из-за санкций работают по субдилерской схеме, что вынуждает покупателей переплачивать.
Отмечается, что никаких документов пока нет и механизмы реализации идеи непонятны.
Также сообщается, что выход в новые регионы и Крым может стать одним из условий доступа к программам господдержки автопрома в 2017 году, объем которых может достичь 60 млрд руб. В таком случае иностранные автоконцерны встанут перед выбором - или потерять важную поддержку на падающем авторынке РФ, или оказаться под угрозой штрафов за работу в Крыму. В группе риска, например, Renault, Toyota и Ford.
В Минпромторге подтвердили, что требуют от производителей и импортеров "обеспечить полноценный доступ к гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей во всех регионах РФ".
Как отмечает издание, после присоединения Крыма к РФ украинские автодилеры оставили полуостров. Большинство иностранных брендов начали поставлять в регион машины через дилеров в Краснодарском крае, но не создавали в Крыму официальную дилерскую сеть из-за риска санкций. Официально открывая сервисные центры в Крыму, они могут понести административную или уголовную ответственность: большие штрафы в пределах 1 млн долларов или тюремное заключение. Сами компании могут попасть в черные списки правительств - например, отстранены от госконтрактов.
Как сообщают источники издания, в иностранных автоконцернах скептически относятся к идее Минпромторга.