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Мінпромторг РФ вимагає від автоконцернів розвивати сервісні центри в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністерство промислової торгівлі Росії намагається змусити автоконцерни розвивати офіційні сервісні центри в регіонах, зокрема і в Криму, в іншому випадку вони можуть не отримати програми державної підтримки в 2017 році, передає УНН з посиланням на російське видання “Комерсант”.

Мінпромторг РФ вимагає від автоконцернів розвивати сервісні центри в Криму

Як повідомляє видання, Мінпромторг намагається змусити автоконцерни розвивати офіційні сервісні центри в регіонах. Йдеться в тому числі про Крим, де іноземці через санкції працюють за субдилерською схемою, що вимушує покупців переплачувати.

Зазначається, що ніяких документів поки немає і механізми реалізації ідеї незрозумілі.

Також повідомляється, що вихід в нові регіони і Крим може стати однією з умов доступу до програм держпідтримки автопрому в 2017 році, обсяг яких може досягти 60 млрд руб. В такому випадку іноземні автоконцерни постануть перед вибором — або втратити важливу підтримку на падаючому авторинку РФ, або опинитися під загрозою штрафів за роботу в Криму. У групі ризику, наприклад, Renault, Toyota і Ford.

У Мінпромторгу підтвердили, що вимагають від виробників та імпортерів “забезпечити повноцінний доступ до гарантійного та сервісного обслуговування автомобілів у всіх регіонах РФ”.

Як зазначає видання, після приєднання Криму до РФ українські автодилери залишили півострів. Більшість іноземних брендів почали поставляти в регіон машини через дилерів в Краснодарському краї, але не створювали в Криму офіційну дилерську мережу через ризик санкцій. Офіційно відкриваючи сервісні центри в Криму, вони можуть понести адміністративну або кримінальну відповідальність: великі штрафи в межах 1 млн доларів або тюремні ув’язнення. Самі компанії можуть потрапити в чорні списки урядів — наприклад, відсторонені від держконтрактів.

Як повідомляють джерела видання, в іноземних автоконцернах скептично ставляться до ідеї Мінпромторгу.

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