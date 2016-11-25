Мінпромторг РФ вимагає від автоконцернів розвивати сервісні центри в Криму

Як повідомляє видання, Мінпромторг намагається змусити автоконцерни розвивати офіційні сервісні центри в регіонах. Йдеться в тому числі про Крим, де іноземці через санкції працюють за субдилерською схемою, що вимушує покупців переплачувати.

Зазначається, що ніяких документів поки немає і механізми реалізації ідеї незрозумілі.

Також повідомляється, що вихід в нові регіони і Крим може стати однією з умов доступу до програм держпідтримки автопрому в 2017 році, обсяг яких може досягти 60 млрд руб. В такому випадку іноземні автоконцерни постануть перед вибором — або втратити важливу підтримку на падаючому авторинку РФ, або опинитися під загрозою штрафів за роботу в Криму. У групі ризику, наприклад, Renault, Toyota і Ford.

У Мінпромторгу підтвердили, що вимагають від виробників та імпортерів “забезпечити повноцінний доступ до гарантійного та сервісного обслуговування автомобілів у всіх регіонах РФ”.

Як зазначає видання, після приєднання Криму до РФ українські автодилери залишили півострів. Більшість іноземних брендів почали поставляти в регіон машини через дилерів в Краснодарському краї, але не створювали в Криму офіційну дилерську мережу через ризик санкцій. Офіційно відкриваючи сервісні центри в Криму, вони можуть понести адміністративну або кримінальну відповідальність: великі штрафи в межах 1 млн доларів або тюремні ув’язнення. Самі компанії можуть потрапити в чорні списки урядів — наприклад, відсторонені від держконтрактів.

Як повідомляють джерела видання, в іноземних автоконцернах скептично ставляться до ідеї Мінпромторгу.