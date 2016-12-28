Минобороны Украины планирует создать институт Военно-морских сил
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. На базе факультета ВМС НУ "Одесская морская академия" Министерство обороны Украины совместно с Министерством образования и науки планирует создать институт Военно-морских сил, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В частности, уже разработан совместный приказ Министерства образования и науки и Министерства обороны по формированию Института ВМС, проводится конкурс на замещение должностей командования и научно-педагогических работников, принимаются меры по созданию учебной материально-технической базы.
Также сообщается, что в течение 2016 года во исполнение решений правительства создано 8 кафедр подготовки офицеров запаса в разных вузах по всей территории Украины и 7 кафедр медицины катастроф и военной медицины.
Кроме того, подготовлено и проводится согласование проектов правительственных документов по созданию кафедр военной подготовки в Государственном университете телекоммуникаций, Киевском национальном экономическом университете Вадима Гетьмана и Херсонском государственном университете.
Как сообщал ранее УНН, в Минобороны рассказали об усовершенствовании военного образования в рамках программы DEEP.