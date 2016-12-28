Міноборони України планує створити інститут Військово-морських сил
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На базі факультету ВМС НУ “Одеська морська академія” Міністерство оборони України спільно з Міністерством освіти і науки планує створити інститут Військово-морських сил, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Зокрема, вже розроблено спільний наказ Міністерства освіти та науки та Міністерства оборони щодо формування Інституту ВМС, проводиться конкурс на заміщення посад командування та науково-педагогічних працівників, вживаються заходи щодо створення відповідної навчальної матеріально-технічної бази.
Також повідомляється, що протягом 2016 року на виконання рішень уряду створено 8 кафедр підготовки офіцерів запасу у різних вишах по всій території України та 7 кафедр медицини катастроф та військової медицини.
Окрім того, підготовлено та проводиться узгодження проектів урядових документів щодо створення кафедр військової підготовки в Державному університеті телекомунікацій, Київському національному економічному університеті Вадима Гетьмана та Херсонському державному університеті.
Як повідомляв раніше УНН, в Міноборони розповіли про удосконалення військової освіти в рамках програми DEEP.