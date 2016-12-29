Минобороны РФ: взрыва на Ту-154 не было, но версия теракта не исключается
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Взрыва на борту самолета Ту-154, который упал в Черное море, не было, но версия теракта пока не исключается. Об этом сообщил в четверг начальник службы безопасности полетов авиации вооруженных сил РФ Сергей Байнетов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Мы сделали выводы, что теракта, ну, во всяком случае, взрыва, на борту не было. Но пока эту версию мы не снимаем с расследованию", - сказал С.Байнетов.
"Теракт - это же необязательно взрыв мог быть и механическое воздействие. Такая версия тоже рассматривается комиссией", - добавил он.
С.Байнетов также отметил, что комиссия по расследованию катастрофы Ту-154 сначала рассматривала более 15 версий авиакатастрофы.
"Сначала на расследование авиационного происшествия комиссией было принято более 15 версий этого события. После того, как достали самописцы, мы сократили их количество вдвое", - сказал С.Байнетов.
Он добавил, что данные бортовых самописцев Ту-154 не свидетельствует о технических отказах на судне. "По предварительной оценке параметрической информации, очевидных отказов нет", - сообщил он.
"Приборы не все подняли", - добавил он.
При этом С.Байнетов отметил, что информация о третьем черном ящике в Ту-154 не соответствует действительности. "На борту самолета Ту-154 было два аварийных накопителя, один - параметрический, второй - с записью переговоров экипажа (речевой - ред.), третьего накопителя нет, есть эксплуатационный накопитель, который записывает параметры полета", - сказал он.
По его словам, Минобороны РФ начало расшифровку второго бортового самописца. "Исходя из того, что вчера он был найден, мы вчера в лаборатории 30-го научно-исследовательского института ВКС приступили к восстановлению этих параметров", - сказал С.Байнетов.
Он также добавил, что расшифровка "черных ящиков" самолета займет не менее 10 суток. "Чтобы детально изучить все параметры работы двигателей, систем самолета, в целом проанализировать весь полет, необходимо время не менее 10 суток", - отметил С.Байнетов.
Окончательные выводы о причинах аварии будут сделаны не ранее, чем через 30 суток, добавил он.
Напомним, 25 декабря утром при вылете из Сочи потерпел крушение военно-транспортный самолет Ту-154. Он должен был доставить в Сирию Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени О.В.Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как "доктор Лиза ". Самолет упал в море через считанные минуты после взлета. Погибли все, кто находился на борту, - 92 человека. Причины катастрофы устанавливаются.