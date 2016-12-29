Минобороны РФ: взрыва на Ту-154 не было, но версия теракта не исключается

"Мы сделали выводы, что теракта, ну, во всяком случае, взрыва, на борту не было. Но пока эту версию мы не снимаем с расследованию", - сказал С.Байнетов.

"Теракт - это же необязательно взрыв мог быть и механическое воздействие. Такая версия тоже рассматривается комиссией", - добавил он.

С.Байнетов также отметил, что комиссия по расследованию катастрофы Ту-154 сначала рассматривала более 15 версий авиакатастрофы.

"Сначала на расследование авиационного происшествия комиссией было принято более 15 версий этого события. После того, как достали самописцы, мы сократили их количество вдвое", - сказал С.Байнетов.

Он добавил, что данные бортовых самописцев Ту-154 не свидетельствует о технических отказах на судне. "По предварительной оценке параметрической информации, очевидных отказов нет", - сообщил он.

"Приборы не все подняли", - добавил он.

При этом С.Байнетов отметил, что информация о третьем черном ящике в Ту-154 не соответствует действительности. "На борту самолета Ту-154 было два аварийных накопителя, один - параметрический, второй - с записью переговоров экипажа (речевой - ред.), третьего накопителя нет, есть эксплуатационный накопитель, который записывает параметры полета", - сказал он.

По его словам, Минобороны РФ начало расшифровку второго бортового самописца. "Исходя из того, что вчера он был найден, мы вчера в лаборатории 30-го научно-исследовательского института ВКС приступили к восстановлению этих параметров", - сказал С.Байнетов.

Он также добавил, что расшифровка "черных ящиков" самолета займет не менее 10 суток. "Чтобы детально изучить все параметры работы двигателей, систем самолета, в целом проанализировать весь полет, необходимо время не менее 10 суток", - отметил С.Байнетов.

Окончательные выводы о причинах аварии будут сделаны не ранее, чем через 30 суток, добавил он.

Напомним, 25 декабря утром при вылете из Сочи потерпел крушение военно-транспортный самолет Ту-154. Он должен был доставить в Сирию Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени О.В.Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как "доктор Лиза ". Самолет упал в море через считанные минуты после взлета. Погибли все, кто находился на борту, - 92 человека. Причины катастрофы устанавливаются.