Міноборони РФ: вибуху на Ту-154 не було, але версія теракту не виключається

"Ми зробили висновки, що теракту, ну, в усякому разі, вибуху, на борту не було. Але поки цю версію ми не знімаємо з розслідування", - сказав С.Байнетов.

"Теракт - це ж необов'язково вибух, міг бути і механічний вплив. Така версія теж розглядається комісією", - додав він.

С.Байнетов також зазначив, що комісія з розслідування катастрофи Ту-154 спочатку розглядала більше 15 версій авіакатастрофи.

"Спочатку розслідування авіаційної події комісією було прийнято більше 15 версій цієї події. Після того, як витягли самописці, ми скоротили їх кількість удвічі", - сказав С.Байнетов.

Він додав, що дані бортових самописців Ту-154 не свідчить про технічні відмови на судні. "За попередньою оцінкою параметричної інформації, очевидних відмов немає", - повідомив він.

"Прилади ще не все підняті", - додав він.

При цьому С.Байнетов зазначив, що інформація про третю чорну скриньку у Ту-154 не відповідає дійсності. "На борту літака Ту-154 було два аварійних накопичувача, один - параметричний, другий - із записом переговорів екіпажу (мовленнєвий - ред.), третього накопичувача немає, є експлуатаційний накопичувач, який записує параметри польоту", - сказав він.

З його слів, міноборони РФ розпочало розшифровку другого бортового самописця. "Виходячи з того, що вчора він був знайдений, ми вчора в лабораторії 30-го науково-дослідного інституту ВКС приступили до відновлення цих параметрів", - сказав С.Байнетов.

Він також додав, що розшифровка "чорних скриньок" літака займе не менше 10 діб. "Щоб детально вивчити всі параметри роботи двигунів, систем літака, в цілому проаналізувати весь політ, необхідно час не менше 10 діб", - зауважив С.Байнетов.

Остаточні висновки щодо причин аварії будуть зроблені не раніше, ніж через 30 діб, додав він.

Нагадаємо, 25 грудня вранці при вильоті з Сочі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ту-154. Він мав доставити до Сирії Академічний ансамбль пісні і танцю Російської армії імені О.В.Александрова, знімальні групи “Першого каналу”, НТВ і телеканалу “Звезда”, а також виконавчого директора фонду “Справедлива допомога” Єлизавету Глінку, відому як "доктор Ліза". Літак упав у море через лічені хвилини після зльоту. Загинули всі, хто перебував на борту, - 92 людини. Причини катастрофи встановлюються.