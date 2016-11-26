Минобороны РФ сообщило дату запуска железной дороги в обход Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Железная дорога в обход Украины заработает уже 15 августа 2017 года, то есть более чем на год раньше запланированного срока. Об этом сообщил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Железнодорожное сообщение на участке Журавка-Миллерово будет открыто уже 15 августа 2017 года. В этот день по этой двухколейной электрифицированной железнодорожной ветке пойдут первые поезда с людьми и грузами", - сказал Д.Булгаков.
Ранее Д.Булгаков сообщал, что на участке нужно построить шесть новых станций и реконструировать две уже существующие.