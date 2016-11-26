Минобороны РФ сообщило дату запуска железной дороги в обход Украины

"Железнодорожное сообщение на участке Журавка-Миллерово будет открыто уже 15 августа 2017 года. В этот день по этой двухколейной электрифицированной железнодорожной ветке пойдут первые поезда с людьми и грузами", - сказал Д.Булгаков.

Ранее Д.Булгаков сообщал, что на участке нужно построить шесть новых станций и реконструировать две уже существующие.