Міноборони РФ повідомило дату запуску залізниці в обхід України

"Залізничне сполучення на ділянці Журавка-Міллерово буде відкрито вже 15 серпня 2017 року. У цей день по цій двосмуговій електрифікованій залізничній гілці підуть перші поїзди з людьми і вантажами", - сказав Д.Булгаков.

Раніше Д.Булгаков повідомляв, що на ділянці потрібно побудувати шість нових станцій і реконструювати дві вже існуючі.

Протяжність нової двосмугової електрифікованої залізниці Журавка-Міллерово, яка з'єднає Воронезьку і Ростовську області РФ в обхід території України, становитиме 122 кілометри. Будівництво ведуть підрозділ РЖД і залізничні війська Росії, вартість робіт оцінюється в 56,1 мільярда рублів.