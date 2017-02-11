Минобороны: самой горячей точкой в Луганской области за прошедшие сутки было Крымское

"На луганском направлении за прошедшие сутки горячее всего было в районе Крымского, где вечером около 1,5 часа враг обстреливал украинские позиции из легкого вооружения. И также выпустил 20 минометных снарядов", - сообщил он.

Ранее А.Мотузянык сообщил, что за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших и раненых украинских военных нет.

Напомним, начиная с 14 часов 10 февраля российско-оккупационные войска применили РСЗО БМ-21 "Град", танки, артиллерию калибром 152 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров по населенному пункту Красногоровка. Повторный артиллерийский налет по этому населенному пункту осуществили в 16 часов 46 минут.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 10 февраля, в зоне проведения АТО пророссийские боевики 63 раза обстреляли позиции украинских военных.