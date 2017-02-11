Міноборони: найгарячішою точкою на Луганщині минулої доби було Кримське
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вчора на Луганщині в зоні проведення АТО головною гарячою точкою було селище Кримське. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"На луганському напрямку минулої доби найгарячіше було в районі Кримського, де надвечір близько 1,5 години ворог обстрілював українські позиції із легкого озброєння. І також випустив 20 мінометних снарядів", - повідомив він.
Раніше О.Мотузяник повідомив, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих і поранених українських військових немає.
Нагадаємо, починаючи з 14 години 10 лютого російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 “Град”, танки, артилерію калібром 152 міліметри та міномети калібром 120 міліметрів по населеному пункту Красногорівка. Повторний артилерійський наліт по цьому населеному пункту було здійснено о 16 годині 46 хвилин.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, 10 лютого, в зоні проведення АТО проросійські бойовики 63 рази обстріляли позиції українських військових.