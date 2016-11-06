Минобороны Молдовы: социалист И. Додон является нежелательной персоной
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В ходе украинско-молдавских переговоров министр обороны Республики Молдова Анатол Шалару, попросил украинскую сторону объявить лидера социалистов Игоря Додона, нежелательной персоной на территории соседнего государства, передает УНН со ссылкой на Deschide.
"Заявления этого человека, являются опасным прецедентом. В контексте признания аннексии Крыма, в результате референдума, такая же ситуация может ожидать и приднестровские районы Молдовы, так как и здесь имел место такой же референдум по объединению с Россией", - сказал он.
Напомним, что ранее, Анатол Шалару заявил о трех способах вывода войск: наземным (транзитом через Украину), воздушным (с помощью военного аэропорта в поселке Мэркулешть), а так же, морским, с помощью Джурдждулештского морского порта.
"Мы обеспечим российской стороне все условия, чтобы у них было желание!", - заявил министр обороны Республики Молдова.
Как сообщал УНН, страна готова предоставить "зеленый коридор" для эвакуации российских войск и вооружения расположенного в селе Кобасна. К такому выводу пришли сегодня министры обороны Украины и Республики Молдова Степан Полторак и Анатол Шалару, на совещании глав военных ведомств обеих стран состоявшемся в Одессе.