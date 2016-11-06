Минобороны Молдовы: социалист И. Додон является нежелательной персоной

"Заявления этого человека, являются опасным прецедентом. В контексте признания аннексии Крыма, в результате референдума, такая же ситуация может ожидать и приднестровские районы Молдовы, так как и здесь имел место такой же референдум по объединению с Россией", - сказал он.

Напомним, что ранее, Анатол Шалару заявил о трех способах вывода войск: наземным (транзитом через Украину), воздушным (с помощью военного аэропорта в поселке Мэркулешть), а так же, морским, с помощью Джурдждулештского морского порта.

"Мы обеспечим российской стороне все условия, чтобы у них было желание!", - заявил министр обороны Республики Молдова.

Как сообщал УНН, страна готова предоставить "зеленый коридор" для эвакуации российских войск и вооружения расположенного в селе Кобасна. К такому выводу пришли сегодня министры обороны Украины и Республики Молдова Степан Полторак и Анатол Шалару, на совещании глав военных ведомств обеих стран состоявшемся в Одессе.