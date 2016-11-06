Міноборони Молдови: соціаліст І.Додон є небажаною персоною
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. В ході українсько-молдовських переговорів міністр оборони Республіки Молдова Анатол Шалару, попросив українську сторону оголосити лідера соціалістів Ігоря Додона, небажаною персоною на території сусідньої держави, передає УНН з посиланням на Deschide.
“Заяви цієї людини, є небезпечним прецедентом. У контексті визнання анексії Криму, в результаті референдуму, така ж ситуація може очікувати і придністровські райони Молдови, так як і тут мав місце такий же референдум щодо об’єднання з Росією”, — сказав він.
Нагадаємо, що раніше, Анатол Шалару заявив про три способи виведення військ: наземним (транзитом через Україну), повітряним (за допомогою військового аеропорту в селищі Меркулешть), а так само, морським, за допомогою Джурдждулештьского, морського порту.
"Ми забезпечимо російській стороні всі умови, аби у них було бажання!",- заявив міністр оборони Республіки Молдова.
Міністр підкреслив, що на даний момент Оперативне угруповання російських військ на території Республіки Молдова, становить 1200 військових, менше 1000, серед яких близько 500-600 — професійні військові. Тут Російська Федерація, фактично вдалася до обману, змінивши миротворців, які прибули офіційно на територію Молдови, на загони ОГРВ. Таки чином була здійснена ротація військових російської сторони. Одним з джерел ротації, став набір до лав військовослужбовців — місцевого населення.
Як повідомляв УНН, Україна готова надати “зелений коридор”, для евакуації російських військ і озброєння розміщеного в селі Кобасна. До такого висновку прийшли сьогодні міністри оборони України і Республіки Молдова Степан Полторак і Анатол Шалару, на нараді глав військових відомств обох країн яке відбулося в Одесі