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Міноборони Молдови: соціаліст І.Додон є небажаною персоною

Міноборони Молдови: соціаліст І.Додон є небажаною персоною

Київ • УНН

 • 12398 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. В ході українсько-молдовських переговорів міністр оборони Республіки Молдова Анатол Шалару, попросив українську сторону оголосити лідера соціалістів Ігоря Додона, небажаною персоною на території сусідньої держави, передає УНН з посиланням на Deschide.

“Заяви цієї людини, є небезпечним прецедентом. У контексті визнання анексії Криму, в результаті референдуму, така ж ситуація може очікувати і придністровські райони Молдови, так як і тут мав місце такий же референдум щодо об’єднання з Росією”, — сказав він.

Нагадаємо, що раніше, Анатол Шалару заявив про три способи виведення військ: наземним (транзитом через Україну), повітряним (за допомогою військового аеропорту в селищі Меркулешть), а так само, морським, за допомогою Джурдждулештьского, морського порту.
"Ми забезпечимо російській стороні всі умови, аби у них було бажання!",- заявив міністр оборони Республіки Молдова.

Міністр підкреслив, що на даний момент Оперативне угруповання російських військ на території Республіки Молдова, становить 1200 військових, менше 1000, серед яких близько 500-600 — професійні військові. Тут Російська Федерація, фактично вдалася до обману, змінивши миротворців, які прибули офіційно на територію Молдови, на загони ОГРВ. Таки чином була здійснена ротація військових російської сторони. Одним з джерел ротації, став набір до лав військовослужбовців — місцевого населення.

Як повідомляв УНН, Україна готова надати “зелений коридор”, для евакуації російських військ і озброєння розміщеного в селі Кобасна. До такого висновку прийшли сьогодні міністри оборони України і Республіки Молдова Степан Полторак і Анатол Шалару, на нараді глав військових відомств обох країн яке відбулося в Одесі

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