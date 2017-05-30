Минобороны: около 100 иностранцев проходят военную службу в ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. На данный момент в Вооруженных силах Украины проходят военную службу около 100 иностранцев. Об этом во время брифинга заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, передает корреспондент УНН.
"В настоящее время в Вооруженных силах Украины проходят военную службу близбко 100 иностранцев. Это преимущественно граждане Белоруссии, Грузии, Литвы, Молдовы и России", - сообщил он.
Также он отметил, что денежное обеспечение иностранцев не отличается от военнослужащих-граждан Украины.
Как сообщал УНН, с начала года уволено более 1 тыс. Военнослужащих.