Минобороны: около 100 иностранцев проходят военную службу в ВСУ

"В настоящее время в Вооруженных силах Украины проходят военную службу близбко 100 иностранцев. Это преимущественно граждане Белоруссии, Грузии, Литвы, Молдовы и России", - сообщил он.

Также он отметил, что денежное обеспечение иностранцев не отличается от военнослужащих-граждан Украины.

Как сообщал УНН, с начала года уволено более 1 тыс. Военнослужащих.