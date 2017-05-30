Міноборони: близько 100 іноземців проходять військову службу в ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. На даний момент у Збройних силах України проходять військову службу близько 100 іноземців. Про це під час брифінгу заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, передає кореспондент УНН.
"На цей час у Збройних силах України проходять військову службу близбко 100 іноземців. Це переважно громадяни Білорусії, Грузії, Литви, Молдови та Росії",- повідомив він.
Також він зазначив, що грошове забезпечення іноземців не відрізняється від військовослужбовців-громадян України.
Як повідомляв УНН, з початку року звільнено понад 1 тис. військовослужбовців.