Министр юстиции П.Петренко женил одесситов
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня с рабочим визитом в Одессу посетил министр юстиции Павел Петренко. В рамках визита чиновник вручил родителям новорожденных свидетельства о рождении и принял участие в церемонии бракосочетания. Об этом сообщает корреспондент УНН.
В рамках визита посетил один из роддомов города, где вручил родителям трех новорожденных свидетельства о рождении, а также представил новую услугу - регистрация проживания детей непосредственно в роддоме. По словам министра юстиции, до конца текущего года такие услуги будут предоставлять все роддома Одесской области.
Также П.Петренко отметил, что отныне военнослужащие участники АТО смогут получить бесплатную правовую помощь в юридических центрах Минюст. В ходе рабочего визита министр принял участие в церемонии бракосочетания, где презентовал новую услугу "Женитьба в сутки".
Теперь одесситы смогут предоставить соответствующее заявление в ЦПАУ и в течение суток получить свидетельство о браке.
Напомним, 9 марта П.Петренко рассказал о пяти больших дел Украины в ЕСПЧ .