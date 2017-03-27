Министр юстиции П.Петренко женил одесситов

В рамках визита посетил один из роддомов города, где вручил родителям трех новорожденных свидетельства о рождении, а также представил новую услугу - регистрация проживания детей непосредственно в роддоме. По словам министра юстиции, до конца текущего года такие услуги будут предоставлять все роддома Одесской области.

Также П.Петренко отметил, что отныне военнослужащие участники АТО смогут получить бесплатную правовую помощь в юридических центрах Минюст. В ходе рабочего визита министр принял участие в церемонии бракосочетания, где презентовал новую услугу "Женитьба в сутки".

Теперь одесситы смогут предоставить соответствующее заявление в ЦПАУ и в течение суток получить свидетельство о браке.

Напомним, 9 марта П.Петренко рассказал о пяти больших дел Украины в ЕСПЧ .