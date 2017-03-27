Міністр юстиціі П.Петренко одружив одеситів

В рамках візиту відвідав один із пологових будинків міста,де вручив батькам трьох новонароджених свідоцтва про народження, а також презентував нову послугу — реєстрація проживання дітей безпосередньо у пологовому будинку. За словами міністра юстицій, до кінця поточного року такі послуги будуть надавати всі пологові будинки Одещини.

Також П.Петренко зазначив,що відтепер військовослужбовці учасники АТО зможуть отримати безкоштовну правову допомогу у юридичних центрах Мінюстиції. У ході робочого візиту міністр взяв участь у церемонії одруження, де презентував нову послугу " Одруження за добу".

Відтепер одесити зможуть надати відповідну заяву до ЦНАП і протягом доби отримати свідоцтво про одруження.

Нагадаємо, 9 березня П.Петренко розповів про п’ять великих справ України в ЄСПЛ.