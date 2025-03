Министр обороны Китая находится под следствием за коррупционные закупки - СМИ

Детали

Расследование в отношении Ли касается закупки военного оборудования, по словам официального представителя региональной безопасности и трех человек, которые непосредственно контактировали с китайскими военными.

Восемь высокопоставленных чиновников подразделения закупок китайских военных, которым Ли руководил с 2017 по 2022 год, также находятся под следствием, по словам двух человек, которые непосредственно контактировали с военными.

По словам этих двух людей, расследование в отношении Ли, который был назначен министром обороны в марте, и восьми должностных лиц проводит мощная военная комиссия по дисциплинарной проверке.

Рейтер подробно анализирует обвинения против Ли и время расследования основывается на интервью с источниками, которые регулярно общаются с высокопоставленными китайскими политическими и оборонными лидерами, а также региональными чиновниками, которые хорошо знают китайскую политику.

В пятницу The Financial Times сообщила со ссылкой на официальных лиц США, что правительство США считает, что против Ли начато расследование. The Wall Street Journal процитировал лицо, близкое к принятию решений в Пекине, которое сказало, что его забрали на прошлой неделе для допроса.

Посол США в Японии Рам Эмануэль в пятницу задал вопрос на X/Twitter, находится ли Ли под домашним арестом.

Дополнение

Последний раз Ли видели в Пекине 29 августа во время выступления с основной речью на форуме по вопросам безопасности с участием африканских стран. Ранее в том же месяце он также посетил Россию и Беларусь.

Расследование в отношении министра началось вскоре после его возвращения из той поездки, по словам лица, непосредственно контактировавшего с военными, и двух иностранных сотрудников службы безопасности, проинформированных об этом деле.

По словам вьетнамского чиновника, к 3 сентября его министерство отменило визит Ли во В’етнам для проведения ежегодной оборонной встречи между двумя странами, запланированной на 7-8 сентября. Пекин сообщил официальным лицам в Ханое, что у Ли было "состояние здоровья", когда он отложил мероприятие, сообщили двое вьетнамских чиновников.

Отсутствие Ли на этой встрече и переговоры с высокопоставленным сингапурским военным чиновником в Китае на той же неделе вызвали вопросы среди региональных дипломатов и пользователей социальных сетей относительно его местонахождения.