Міністр оборони Китаю перебуває під слідством за корупційні закупівлі - ЗМІ

Деталі

Розслідування щодо Лі стосується закупівлі військового обладнання, за словами офіційного представника регіональної безпеки та трьох осіб, які безпосередньо контактували з китайськими військовими.

Вісім високопосадовців підрозділу закупівель китайських військових, яким Лі керував з 2017 по 2022 рік, також перебувають під слідством, за словами двох осіб, які безпосередньо контактували з військовими.

За словами цих двох людей, розслідування щодо Лі, який був призначений міністром оборони в березні, та восьми посадовців проводить потужна військова комісія з дисциплінарної перевірки.

Рейтер детально аналізує звинувачення проти Лі та час розслідування ґрунтується на інтерв’ю з джерелами, які регулярно спілкуються з високопоставленими китайськими політичними та оборонними лідерами, а також регіональними чиновниками, які добре знають китайську політику.

У п'ятницю The Financial Times повідомила з посиланням на офіційних осіб США, що уряд США вважає, що проти Лі розпочато розслідування. The Wall Street Journal процитував особу, близьку до прийняття рішень у Пекіні, яка сказала, що його забрали минулого тижня для допиту.

Посол США в Японії Рам Емануель у п’ятницю поставив запитання на X/Twitter, чи перебуває Лі під домашнім арештом.

Доповнення

Востаннє Лі бачили в Пекіні 29 серпня під час виступу з основною промовою на форумі з питань безпеки за участю африканських країн. Раніше того ж місяця він також відвідав росію та білорусь.

Розслідування щодо міністра почалося незабаром після його повернення з тієї поїздки, за словами особи, яка безпосередньо контактувала з військовими, і двох іноземних співробітників служби безпеки, проінформованих про цю справу.

За словами в’єтнамського чиновника, до 3 вересня його міністерство скасувало візит Лі до В’єтнаму для проведення щорічної оборонної зустрічі між двома країнами, запланованої на 7-8 вересня. Пекін повідомив офіційним особам у Ханої, що у Лі був "стан здоров'я", коли він відклав захід, повідомили двоє в'єтнамських чиновників.

Відсутність Лі на цій зустрічі та переговори з високопоставленим сінгапурським військовим чиновником у Китаї того ж тижня викликали запитання серед регіональних дипломатів і користувачів соціальних мереж щодо його місцезнаходження.