Міністр оборони Китаю перебуває під слідством за корупційні закупівлі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. За словами 10 осіб, знайомих із цією справою, китайська влада почала розслідувати справу міністра оборони Лі Шанфу, який зник безвісти більше двох тижнів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Розслідування щодо Лі стосується закупівлі військового обладнання, за словами офіційного представника регіональної безпеки та трьох осіб, які безпосередньо контактували з китайськими військовими.
Вісім високопосадовців підрозділу закупівель китайських військових, яким Лі керував з 2017 по 2022 рік, також перебувають під слідством, за словами двох осіб, які безпосередньо контактували з військовими.
За словами цих двох людей, розслідування щодо Лі, який був призначений міністром оборони в березні, та восьми посадовців проводить потужна військова комісія з дисциплінарної перевірки.
Рейтер детально аналізує звинувачення проти Лі та час розслідування ґрунтується на інтерв’ю з джерелами, які регулярно спілкуються з високопоставленими китайськими політичними та оборонними лідерами, а також регіональними чиновниками, які добре знають китайську політику.
У п'ятницю The Financial Times повідомила з посиланням на офіційних осіб США, що уряд США вважає, що проти Лі розпочато розслідування. The Wall Street Journal процитував особу, близьку до прийняття рішень у Пекіні, яка сказала, що його забрали минулого тижня для допиту.
Посол США в Японії Рам Емануель у п’ятницю поставив запитання на X/Twitter, чи перебуває Лі під домашнім арештом.
Доповнення
Востаннє Лі бачили в Пекіні 29 серпня під час виступу з основною промовою на форумі з питань безпеки за участю африканських країн. Раніше того ж місяця він також відвідав росію та білорусь.
Розслідування щодо міністра почалося незабаром після його повернення з тієї поїздки, за словами особи, яка безпосередньо контактувала з військовими, і двох іноземних співробітників служби безпеки, проінформованих про цю справу.
За словами в’єтнамського чиновника, до 3 вересня його міністерство скасувало візит Лі до В’єтнаму для проведення щорічної оборонної зустрічі між двома країнами, запланованої на 7-8 вересня. Пекін повідомив офіційним особам у Ханої, що у Лі був "стан здоров'я", коли він відклав захід, повідомили двоє в'єтнамських чиновників.
Відсутність Лі на цій зустрічі та переговори з високопоставленим сінгапурським військовим чиновником у Китаї того ж тижня викликали запитання серед регіональних дипломатів і користувачів соціальних мереж щодо його місцезнаходження.