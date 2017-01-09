Министр культуры Украины Е.Нищук открыл восьмой Рождественский фестиваль в Ивано-Франковске

Так, действие получилось не только за пределы Храма - в этом году будут колядовать по всему городу, но и получило международную составляющую - к мероприятиям присоединились коллективы не только из Украины - Ивано-Франковска, Коломыи, Запорожья, Львова, Волновахи (Донецкая обл.), Бучачу, Дрогобыча, Киева и других городов, но и из-за рубежа - Латвии, Литвы, Польши.

Министр культуры Евгений Нищук отметил высокий уровень организации фестиваля и подчеркнул необходимость развивать это направление традиционного украинского искусства.

"Украинский колядки, на самом деле - это уникальные, глубокие художественные произведения. Сегодня, в этих несколько часов фестивальной программы, я получил всю гамму эмоций: и накатывались слезы и печаль по тем, кто уже не с нами, и душа наполнялась радостью от этих светлых пениях; и сердце было с теми, кто защищает нашу страну на Востоке. В своем воображении я возвращался в детство, в те золотые мгновения, когда мои родители наставляли меня на путь ", - отметил он.

"В этих колядках - вековая мудрость народа, традиции и обычаи, история и легенды. Они учат истинной любви к родной земле - в Украину, вдохновляют на борьбу за нашу веру, правду и государство, и наша цель - сохранять и приумножать эти традиции", - сказал Е.Нищук.

Отмечают, что в программе фестиваля - традиционные, старинные и современные колядки, которые будут выполнять многочисленные детские, молодежные и взрослые хоры, ансамбли и вокалисты.

По словам организаторов "Коляда на Майзлях" является значительным вкладом в возрождение духовного наследия, сохранение национальных рождественских традиций, уникальных украинских колядок и щедривок, а также развития вокально-хорового искусства.

Фестиваль "Коляда на Майзлях" продлится в Ивано-Франковске с 8 по 15 января и завершится большим гала-концертом.