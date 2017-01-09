Міністр культури України Є.Нищук відкрив восьмий Різдвяний фестиваль в Івано-Франківську

Так, дійство вийшло не лише за межі Храму — цьогоріч колядуватимуть по всьому місту, а й отримало міжнародну складову — до заходів долучились колективи не лише з України — Івано-Франківська, Коломиї, Запоріжжя, Львова, Волновахи (Донецької обл.), Бучачу, Дрогобича, Києва та інших міст, а й з-за кордону — Латвії, Литви, Польщі.

Міністр культури Євген Нищук відзначив високий рівень організації фестивалю та підкреслив на необхідності розвивати цей напрямок традиційного українського мистецтва.

“Українські колядки, насправді — це унікальні, глибокі мистецькі твори. Сьогодні, за цих декілька годин фестивальної програми, я отримав усю гамму емоцій: і накочувались сльози та сум за тими, хто вже не з нами; і душа сповнювалась радістю від цих світлих співів; і серце було з тими, хто захищає нашу країну на Сході. В своїй уяві я повертався в дитинство, у ті золоті миті, коли мої батьки наставляли мене на шлях,” — наголосив він.

“В цих колядках та щедрівках — вікова мудрість народу, традиції та звичаї, історія та легенди. Вони навчають істиної любові до рідної землі — до України, надихають на боротьбу за нашу віру, правду та державу, і наша мета — зберігати та примножувати ці традиції,” сказав Є.Нищук.

Зазначають, що в програмі фестивалю — традиційні, старовинні та сучасні колядки і щедрівки, що виконуватимуть численні дитячі, молодіжні та дорослі хори, ансамблі та вокалісти.

За словами організаторів “Коляда на Майзлях” є значним внеском у відродження духовної спадщини, збереження національних різдвяних традицій, унікальних українських колядок і щедрівок, а також розвитку вокально-хорового мистецтва.

Фестиваль “Коляда на Майзлях” триватиме у Івано-Франківську з 8 по 15 січня та завершиться великим гала-концертом.