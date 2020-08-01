Мини-сериал "Чернобыль" удостоен премии BAFTA
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) признала "Чернобыль" лучшим мини-сериалом. Фильм о взрыве реактора на ЧАЭС в апреле 1986 года победил в семи номинациях из четырнадцати возможных, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу BAFTA.
Британский актер Джаред Харрис получил “Бронзовую маску” за “лучшую мужскую роль” — он сыграл академика Валерия Легасова. Престижные награды достались и режиссеру Йохан Ренке, композитору Хильде Гуднадоттир, художнику по костюмам Одиль Дикс-Миро. Монтаж, декорации, работа осветителей и операторов “Чернобыля” также отмечены британскими академиками.
Во время церемонии, которая была организована и проведена дистанционно из-за пандемии коронавирусной инфекции, были вручены 26 наград. Среди них, как сообщает BBC News, специальная премия британскому актеру и продюсеру Идрису Эльбе. Он известен по фильмам “Лютер” и “Прослушка”. Эльба был отмечен британской академией “за актерское мастерство и продвижение новых талантов”.
Как писал УНН, в Белом доме сравнили пандемию коронавируса с Чернобыльской катастрофой.
The fabulous and chilling real-life drama Chernobyl wins the Mini-Series BAFTA #VirginMediaBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/qu4bw5cpHY— BAFTA (@BAFTA) July 31, 2020