Мини-сериал "Чернобыль" удостоен премии BAFTA

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 38477 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102264 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107172 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134434 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110955 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131883 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102159 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102600 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104448 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102071 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Мини-сериал "Чернобыль" удостоен премии BAFTA

Мини-сериал "Чернобыль" удостоен премии BAFTA

Киев  •  УНН

 • 13996 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) признала "Чернобыль" лучшим мини-сериалом. Фильм о взрыве реактора на ЧАЭС в апреле 1986 года победил в семи номинациях из четырнадцати возможных, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу BAFTA.

Британский актер Джаред Харрис получил “Бронзовую маску” за “лучшую мужскую роль” — он сыграл академика Валерия Легасова. Престижные награды достались и режиссеру Йохан Ренке, композитору Хильде Гуднадоттир, художнику по костюмам Одиль Дикс-Миро. Монтаж, декорации, работа осветителей и операторов “Чернобыля” также отмечены британскими академиками.

Во время церемонии, которая была организована и проведена дистанционно из-за пандемии коронавирусной инфекции, были вручены 26 наград. Среди них, как сообщает BBC News, специальная премия британскому актеру и продюсеру Идрису Эльбе. Он известен по фильмам “Лютер” и “Прослушка”. Эльба был отмечен британской академией “за актерское мастерство и продвижение новых талантов”.

Как писал УНН, в Белом доме сравнили пандемию коронавируса с Чернобыльской катастрофой.

The fabulous and chilling real-life drama Chernobyl wins the Mini-Series BAFTA #VirginMediaBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/qu4bw5cpHY

— BAFTA (@BAFTA) July 31, 2020

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