Мінісеріал "Чорнобиль" удостоєний премії BAFTA

Британський актор Джаред Харріс отримав “Бронзову маску” за “кращу чоловічу роль” — він зіграв академіка Валерія Легасова. Престижні нагороди дісталися і режисерові Йохану Ренке, композитору Хільде Гуднадоттір, художнику по костюмах Оділь Дікс-Міро. Монтаж, декорації, робота освітлювачів і операторів “Чорнобиля” також відзначені британськими академіками.

Під час церемонії, що була організована та проведена дистанційно через пандемію коронавірусної інфекції, було вручено 26 нагород. Серед них, як повідомляє BBC News, спеціальна премія британському акторові і продюсерові Ідрису Ельбі. Він відомий за фільмами “Лютер” і “Прослуховування”. Ельба був відзначений британською академією “за акторську майстерність і просування нових талантів”.

Як писав УНН, у Білому домі порівняли пандемію коронавірусу з Чорнобильською катастрофою.

The fabulous and chilling real-life drama Chernobyl wins the Mini-Series BAFTA #VirginMediaBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/qu4bw5cpHY

— BAFTA (@BAFTA) July 31, 2020