Мини-завод по производству суррогатного алкоголя ликвидировали в Донецкой области

Так, в ходе проведения следственных действий правоохранители установили, что производство фальсификата осуществлялось в городе Бахмут и Бахмутском районе Донецкой области.

В специально оборудованных помещениях была установлена ​​промышленная линия по выработке и разливу суррогатного алкоголя, который в дальнейшем реализовывался в различных регионах страны, в том числе в столице.

При осмотре подпольного производства, кроме промышленного оборудования и другого вспомогательного оборудования, выявлено значительное количество готовой к реализации фальсифицированной продукции, пластиковые бочки объемом до 3 тыс. литров каждая, упаковка и тара с использованием логотипов известных в Украине производителей.

В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

По факту дела начато уголовное производство по ч.2 ст 204 Уголовного кодекса Украины.