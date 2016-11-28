Міні-завод з виробництва сурогатного алкоголю ліквідували на Донеччині

Так, у ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що виробництво фальсифікату здійснювалося в місті Бахмут та Бахмутському районі Донецької області.

В спеціально облаштованих приміщеннях була установлена промислова лінія з вироблення та розливу сурогатного алкоголю, який у подальшому реалізовувався в різних регіонах країни, у тому числі в столиці.

Під час огляду підпільного виробництва, крім промислового обладнання та іншого допоміжного устаткування, виявлено значну кількість готової до реалізації фальсифікованої продукції, пластикові діжки об’ємом до 3 тис. літрів кожна, упаковка та тара з використанням логотипів відомих в Україні виробників.

На даний час проводяться подальші заходи щодо встановлення осіб, причетних до злочину.

За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст 204 Кримінального кодексу Україну.