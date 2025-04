Мины в Черном море означают, что вторжение рф в Украину затрагивает гражданские интересы – британская разведка

Детали

Также в разведке Великобритании заявили, что российские военно-морские силы хранят дальнюю блокаду украинского побережья в Черном и Азовском морях, препятствуя пополнению украинских запасов по морю.

Цитата

"россия по-прежнему сохраняет возможность предпринять попытку высадки десанта, но такая операция, вероятно, будет все более рискованной из-за времени, которое украинские силы имели для подготовки", - говорится в сообщении.

Добавим

Министерство обороны Украины сообщало, что заминировав Черное море, россия пытается дискредитировать Украину перед международными партнерами.