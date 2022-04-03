Мины в Черном море означают, что вторжение рф в Украину затрагивает гражданские интересы – британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Наличие мин в Черном море связано с военно-морской деятельностью россии в этом районе и свидетельствует о том, что вторжение рф в Украину затрагивает нейтральные и гражданские интересы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Детали
Также в разведке Великобритании заявили, что российские военно-морские силы хранят дальнюю блокаду украинского побережья в Черном и Азовском морях, препятствуя пополнению украинских запасов по морю.
Цитата
"россия по-прежнему сохраняет возможность предпринять попытку высадки десанта, но такая операция, вероятно, будет все более рискованной из-за времени, которое украинские силы имели для подготовки", - говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 April 2022
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#StandWithUkraine pic.twitter.com/1Katetgz7q
Добавим
Министерство обороны Украины сообщало, что заминировав Черное море, россия пытается дискредитировать Украину перед международными партнерами.