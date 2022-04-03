Міни у Чорному морі означають, що вторгнення рф в Україну зачіпає громадянські інтереси – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Наявність мін у Чорному морі пов'язана з військово-морською діяльністю росії в цьому районі і засвідчує, що вторгнення росії в Україну зачіпає нейтральні та громадянські інтереси. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
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Також у розвідці Великої Британії заявили, що російські військово-морські сили зберігають дальню блокаду українського узбережжя у Чорному та Азовському морях, перешкоджаючи поповненню українських запасів по морю.
Цитата
"росія, як і раніше, зберігає можливість зробити спробу висадження десанту, але така операція, ймовірно, буде все більш ризикованою через час, який українські сили мали для підготовки", - ідеться у повідомленні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 April 2022
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#StandWithUkraine pic.twitter.com/1Katetgz7q
Додамо
Міністерство оборони України повідомляло, що замінувавши Чорне море, росія намагається дискредитувати Україну перед міжнародними партнерами.