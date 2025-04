Міни у Чорному морі означають, що вторгнення рф в Україну зачіпає громадянські інтереси – британська розвідка

Деталі

Також у розвідці Великої Британії заявили, що російські військово-морські сили зберігають дальню блокаду українського узбережжя у Чорному та Азовському морях, перешкоджаючи поповненню українських запасів по морю.

Цитата

"росія, як і раніше, зберігає можливість зробити спробу висадження десанту, але така операція, ймовірно, буде все більш ризикованою через час, який українські сили мали для підготовки", - ідеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/YYuVQArcF3



#StandWithUkraine pic.twitter.com/1Katetgz7q

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 3, 2022

Додамо

Міністерство оборони України повідомляло, що замінувавши Чорне море, росія намагається дискредитувати Україну перед міжнародними партнерами.