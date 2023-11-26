Минэнерго: в аварийный ремонт вышли два блока ТЭС

Несмотря на непогоду в Украине ограничения электроэнергии не применяются ни в одной из областей. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что генерации электроэнергии полностью достаточно для покрытия потребностей потребителей.

Генерация и потребление

В Министерстве отмечают, что энергосистема сбалансирована. Дефицита электроэнергии за прошедшие сутки не зафиксировано и не предусмотрено на текущие сутки.

Электроэнергии, которую производят наши станции, полностью достаточно для покрытия потребностей потребителей. В аварийный краткосрочный ремонт вышли два блока ТЭС. Есть также резерв, который может быть использован в случае необходимости - завили в Минэнерго.

Кроме того, продолжается ремонт на магистральной линии, поврежденной в результате обстрела накануне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Облэнерго готовятся к непогоде с усиленным режимом работы

"Ограничения в электроснабжении в Киеве и области из-за этого не применялись", - отметили в Министерстве энергетики.

Состояние сетей

Отмечается, что на одной из подстанций оператора системы передачи "Укрэнерго" в Днепропетровской области произошло возгорание трансформатора. Пожар был ликвидирован за несколько часов.

Импорт/экспорт

На текущие сутки имеющийся импорт электроэнергии - до 380 МВт, экспорт - до 270 МВт - подытожили в Минэнерго.

Напомним

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что две магистральные высоковольтные линии электропередач, которые были повреждены под атаки "шахедами" прошлой ночью, возобновили свою работу, и работают в штатном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Электроснабжение Киева восстановлено после вражеской атаки, аварийные отключения отменены