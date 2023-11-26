Минэнерго: в аварийный ремонт вышли два блока ТЭС
Украина не испытывает ограничений в поставках электроэнергии, поскольку производство удовлетворяет потребительский спрос, только два энергоблока ТЭС находятся на коротком ремонте, а импортно-экспортные операции продолжаются.
На Херсонщине из-за непогоды и обстрелов рф обесточен ряд населенных пунктов
Сложные погодные условия и российские обстрелы оставили несколько населенных пунктов в Херсонской области без света, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.
В россии мальчик потерял часть руки из-за взрыва кофемолки, которую нашел и принес домой его отец
Мальчик в России потерял руку от осколочных ранений после того, как кофемолка, которую его отец нашел на улице, взорвалась, когда ее включили. Эксперты-криминалисты обнаружили в обломках кофемолки фрагмент, похожий на электродетонатор.
В Сьерра-Леоне, после нападения на оружейный склад во Фритауне, правительство ввело комендантский час
Правительство Сьерра-Леоне ввело комендантский час из-за вооруженных столкновений в столице Фритауне, а также после попытки неизвестных лиц проникнуть на военный склад оружия. Президент Джулиус Маада подтвердил, что мир в городе восстановлен, но власти попытаются найти всех вооруженных преступников.
Непогода на юге Украины: на дорогах Одесской области уже почти полсотни ДТП
В Одесской области в результате неблагоприятных погодных условий произошло 48 дорожно-транспортных происшествий, полиция и спасатели отреагировали на инциденты, обошлось без погибших и госпитализированных. Из-за снега и гололеда на главных дорогах временно запрещено движение тяжеловесных транспортных средств.
В Киеве в ДТП погибли супруги: двое их детей находятся в больнице
Супруги погибли, а двое их детей были госпитализированы после столкновения их автомобиля с грузовиком на Бориспольском шоссе в Киеве; полиция расследует аварию.
В США бывшего полицейского, осужденного за убийство чернокожего, ранили в тюрьме
Дерек Шовен, осужденный за убийство Джорджа Флойда, получил ножевое ранение в тюрьме; его состояние здоровья не разглашается из соображений конфиденциальности.
Британская разведка: из-за значительных потерь россия перебрасывает ПВО из Калининграда на фронт в Украине
Россия перебросила системы противовоздушной обороны С-400 из Калининграда к линии фронта в Украине, чтобы компенсировать недавние потери, что свидетельствует о вызовах, с которыми сталкиваются российские военные возможности.
В рф объявлен в розыск пресс-секретарь Meta Энди Стоун
министерство внутренних дел России выдало федеральный ордер и заочно арестовало пресс-секретаря Мета Энди Стоуна из-за политики Мета, позволяющей пользователям призывать к "смерти российских оккупантов".
Из-за непогоды Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах начинает круглосуточную работу
Украинский центр реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах начал работу в режиме 24/7 из-за ожидаемого сильного снега, гололеда и ветра. Во многих регионах объявлен оранжевый уровень опасности погодных условий. В Одессе из-за снега и гололеда ограничено движение для большегрузного транспорта и всех видов транспорта на некоторых дорогах.