Миллионера Дарста приговорили в США к пожизненному заключению за убийство 21-летней давности
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Суд Лос-Анджелеса приговорил в четверг американского магната в сфере недвижимости с состоянием в 100 млн долларов Роберта Дарста к пожизненному тюремному заключению за убийство в 2000 году его близкой знакомой Сюзан Берман. Об этом сообщила газета Los Angeles Times, передает УНН.
Детали
В сентябре присяжные после трех дней обсуждения признали Дарста виновным в убийстве третьей степени. Как сообщает издание, при вынесении приговора 78-летний магнат, владеющий рядом офисных зданий в центре Нью-Йорка, не сказал ни слова, а его защита не пытался ходатайствовать о смягчении наказания.
В ходе судебного процесса, которое длилось около пяти месяцев, Дарст путался в показаниях и в конце сам признал, что “очень сложно поверить и принять” то, что он направил записку с указанием местонахождения тела Берман и при этом не убивал свою близкую знакомую.
Дополнение
В 2015 году во время съемок документального сериала под названием “Проклятие: жизнь и смерть Роберта Дарста” (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst) он ненароком признался в совершении нескольких убийств. “Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех”, — сказал он, когда ушел в ванную комнату, не сняв с себя микрофон.
В марте того же года Дарст был арестован в Новом Орлеане (штат Луизиана). Бизнесмен также подозревается в причастности к загадочному исчезновению своей первой жены Кэтлин Дарст в 1982 году. Сам он долгие годы заявлял, что не имеет “никакого представления” о том, кто убил Берман, и не знает, что случилось с его первой женой.