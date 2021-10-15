Миллионера Дарста приговорили в США к пожизненному заключению за убийство 21-летней давности

Детали

В сентябре присяжные после трех дней обсуждения признали Дарста виновным в убийстве третьей степени. Как сообщает издание, при вынесении приговора 78-летний магнат, владеющий рядом офисных зданий в центре Нью-Йорка, не сказал ни слова, а его защита не пытался ходатайствовать о смягчении наказания.

В ходе судебного процесса, которое длилось около пяти месяцев, Дарст путался в показаниях и в конце сам признал, что “очень сложно поверить и принять” то, что он направил записку с указанием местонахождения тела Берман и при этом не убивал свою близкую знакомую.

Дополнение

В 2015 году во время съемок документального сериала под названием “Проклятие: жизнь и смерть Роберта Дарста” (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst) он ненароком признался в совершении нескольких убийств. “Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех”, — сказал он, когда ушел в ванную комнату, не сняв с себя микрофон.

В марте того же года Дарст был арестован в Новом Орлеане (штат Луизиана). Бизнесмен также подозревается в причастности к загадочному исчезновению своей первой жены Кэтлин Дарст в 1982 году. Сам он долгие годы заявлял, что не имеет “никакого представления” о том, кто убил Берман, и не знает, что случилось с его первой женой.