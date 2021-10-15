Мільйонера Дарста засудили в США до довічного ув'язнення за вбивство 21-річної давності

Деталі

У вересні присяжні після трьох днів обговорення визнали Дарста винним у вбивстві третього ступеня. Як повідомляє видання, під час винесення вироку 78-річний магнат, який володіє рядом офісних будівель в центрі Нью-Йорка, не сказав ні слова, а його захист не намагався клопотати про пом’якшення покарання.

В ході судового процесу, що тривав близько п’яти місяців, Дарст плутався в свідченнях і в кінці сам визнав, що “дуже складно повірити і прийняти” те, що він направив записку із зазначенням місцезнаходження тіла Берман і при цьому не вбивав свою близьку знайому.

Доповнення

У 2015 році під час зйомок документального серіалу під назвою “Прокляття: життя і смерті Роберта Дарста” (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst) він ненароком зізнався в скоєнні кількох вбивств. “Ну ось і все. Тебе спіймали. Що я зробив? Вбив їх всіх”, — сказав він, коли відійшов у ванну кімнату, не знявши з себе мікрофон.

У березні того ж року Дарст був заарештований в Новому Орлеані (штат Луїзіана). Бізнесмен також підозрюється в причетності до загадкового зникнення своєї першої дружини Кетлін Дарст в 1982 році. Сам він довгі роки заявляв, що не має “жодного уявлення” про те, хто вбив Берман, і не знає, що сталося з його першою дружиною.