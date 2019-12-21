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Милованов снова ссылается на справки от СБУ

Милованов снова ссылается на справки от СБУ

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины заявил, что имеет справки от Службы безопасности Украины на политиков, которые выступают против введения рынка земли в Украине. Об этом он заявил в Харькове во время презентации планов и достижений Минэкономики, передает корреспондент УНН.

"Почему такое большое сопротивление рынка земли - люди боятся, что их обманут во время рынка земли, боятся, что у них заберут землю. В ответ на это Президент четко сообщил, что иностранцы будут только после референдума. И далее наложили то же ограничение, которое хочет рынок. Сегодня уже есть от тех, кто протестовали против рынка земли, есть поддержка ограничения в 10 тысяч гектаров ", - заявил Милованов.

По его словам, концентрация земли в одни руки в размере 10 тысяч гектаров устраивает большинство украинских фермеров.

"Далее происходит, что аргументов уже нет и те протесты, которые есть под ВР, это уже протесты не фермеров, а каких-то парней, которые занимаются насилием. Когда заканчиваются аргументы, начинается насилие. А почему насилие? Потому что, как показывают справки из СБУ, которые есть у меня на столе, политиков, которые против. Они кормятся, они кормят свои партии из государственных агроземель, из назначений определенных директоров, выводят деньги, или по обработке земель, где они не имеют права обрабатывать ", - сказал Милованов.

Как сообщал УНН ранее, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов получает от Службы безопасности Украины справки на аграриев.

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