Милованов знову посилається на довідки від СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України заявив, що має довідки від Служби безпеки України на політиків, які виступають проти запровадження ринку землі в Україні. Про це він заявив у Харкові під час презентації планів і досягнень Мінекономіки, передає кореспондент УНН.
"Чому такий великий супротив ринку землі - люди бояться, що їх обмануть під час ринку землі, бояться, що в них заберуть землю. У відповідь на це Президент чітко повідомив, що іноземці будуть тільки після референдуму. І далі наклали те саме обмеження, яке хоче ринок. Сьогодні вже є від тих, хто протестували проти ринку землі, є підтримка обмеження в 10 тисяч гектарів", - заявив Милованов.
За його словами, концентрація землі в одні руки у розмірі 10 тисяч гектарів влаштовує більшість українських фермерів.
"Далі відбувається, що аргументів вже немає і ті протести, які є під ВР, то вже є протести не фермерів, а якихось молодиків, які займаються насильством. Коли закінчуються аргументи, починається насильство. А чому є насильство? Тому що, як показують довідки з СБУ, які в мене на столі, політиків, які проти. Вони годуються, вони годують свої партії з державних агроземель, з призначень певних директорів, які виводять гроші, або з обробки земель, де вони не мають права обробляти", - сказав Милованов.
Як повідомляв УНН раніше, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов отримує від Служби безпеки України довідки на аграріїв.