Милованов знову посилається на довідки від СБУ

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України заявив, що має довідки від Служби безпеки України на політиків, які виступають проти запровадження ринку землі в Україні. Про це він заявив у Харкові під час презентації планів і досягнень Мінекономіки, передає кореспондент УНН.