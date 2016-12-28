Микроавтобус столкнулся с автобусом в Хмельницкой области, погибли два человека
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 декабря. УНН. В ДТП в Хмельницкой области погибли два человека, еще трое пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Авария с участием пассажирского микроавтобуса "Фольксваген Т-4" и рейсового пассажирского автобуса произошла вблизи села Губча Староконстантиновского района. Об этом корреспонденту УНН сообщили в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.
В результате ДТП на месте происшествия погибли два пассажира микроавтобуса. Еще двое пассажиров "Фольксвагена" получили травмы. В рейсовом автобусе, который ехал по маршруту Хмельницкий-Ровно, на момент ДТП находилось 25 пассажиров. Один из них получил телесные повреждения.
Всех пострадавших в результате аварии людей госпитализировали в Староконстантиновскую ЦРБ. На месте происшествия работают медики "скорой". Спасателям ГосЧС пришлось применить специальное оборудование, чтобы освободить пострадавших и погибших из микроавтобуса "Фольксваген". На месте происшествия сейчас ожидают приезда следственно-оперативной группы.