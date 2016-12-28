Мікроавтобус зіткнувся з автобусом на Хмельниччині, загинуло двоє людей
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. У ДТП на Хмельниччині загинуло двоє людей, ще трьох постраждалих з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано. Аварія за участю пасажирського мікроавтобуса "Фольксваген Т-4" і рейсового пасажирського автобусу сталося поблизу села Губче Старокостянтинівського району. Про це кореспонденту УНН повідомили у СК ГУНПУ у Хмельницькій області.
Внаслідок ДТП на місці події загинуло два пасажири мікроавтобуса. Ще двоє пасажирів "Фольксвагена" отримали травми. У рейсовому автобусі, який їхав за маршрутом Хмельницький-Рівне, на момент ДТП перебувало 25 пасажирів. Один з них отримав тілесні ушкодження.
Всіх потерпілих внаслідок аварії людей госпіталізовано до Старокостянтинівської ЦРЛ. На місці події працюють медики "швидкої". Рятувальникам ДСНС довелось застосувати спеціальне обладнання, щоб визволити постраждалих і загиблих з мікроавтобуса "Фольксваген". На місці події наразі очікують на приїзд слідчо-оперативної групи.