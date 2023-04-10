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Михаил Поплавский накануне тридцатилетия ректорства заявил о передаче полномочий

Михаил Поплавский накануне тридцатилетия ректорства заявил о передаче полномочий

Киев • УНН

 • 1487362 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. 21 апреля исполняется 30 лет, как ректор возглавляет легендарный Университет культуры. В канун юбилейной даты – 30 лет, как Михаил Поплавский возглавил Киевский университет культуры – ректор удивил неожиданным заявлением. Он объявил в соцсетях, что хочет уйти с должности и передать полномочия молодому преемнику. А сам готов быть главой Ученого совета, помогать и вместе с командой реализовывать всеобщую мечту – развивать мощный Университет будущего, воспитывать талантливых украинцев.

Михаил Михайлович в очередной раз отмечает, что нет ничего невозможного и доказывает это собственным примером.

«Чтобы стать успешным, нужно вложить в дело всю душу и сердце, выложиться по максимуму для достижения цели. Благодаря этой простой истине состоялся Поплавский!» – акцентировал ректор.

Юбиляр без лишней скромности говорит, что сделал, по правде сказать, многое, но важно своевременно уйти со сцены и лучше под аплодисменты. А аплодировать ему действительно есть за что.

Михаил Поплавский возглавил Университет культуры в 1993 году, став самым молодым ректором Украины. Тогда это был малоизвестный вуз с двумя факультетами. Поплавский своими нестандартными, креативными, даже эпатажными методами, чего стоит его потрясающий проект «Поющий ректор», взбудоражил украинский шоу-бизнес, но главное – привлек внимание общественности к Университету культуры. За тридцать лет ректорства Михаил Поплавский превратил его в одно из лучших заведений высшего образования культуры и искусств в стране. Он создал бренд «Михаил Поплавский» и капитализировал его.

В настоящее время в университете работает восемь мощных факультетов. Обучение студентов проходит в инновационных лабораториях, современных учебных аудиториях, оснащенных новейшим мультимедийным оборудованием на престижных факультетах: PR, журналистики и кибербезопасности; гостинично-ресторанного и туристического бизнеса; кино и телевидения; хореографического искусства; дизайна и рекламы; ивент-менеджмента и шоу-бизнеса; театра, кино и эстрады; музыкального искусства.

Вопреки войне Поплавский настойчиво и неустанно развивает университет. 2023-ий ректор провозгласил в КНУКиИ годом инноваций, среди них: внедрение модернизированных образовательных программ, диджитализация образовательного процесса – «Университет в смартфоне», создание базы видеолекций, автоматизация Университета культуры через SRM-систему, запуск метавселенной и VR-образования. В Университете культуры создали несколько новых образовательных лабораторий, в частности, лабораторию VR-образования с дополненной реальностью, открыли высокотехнологичный съемочный павильон, лабораторию SPACE-STUDIO «ПоплавОК». Это новое креативное пространство дает возможность студентам реализовывать разнообразные проекты и воплощать любые смелые творческие идеи.

«Университет культуры сегодня – это перспективные специальности, акцент на профессионально-практическом блоке обучения, звездные преподаватели-практики, мастера высокого класса, инновационные технологии, агрессивный информационно-коммуникационный медиаменеджмент!» – утверждает ректор.
Уже второй год Университет культуры остается флагманом украинского образовательного процесса. По версии ресурса «Освіта.ua» вуз занимает первое место в ТОП 10 рейтинга «Лучшие заведения высшего образования культуры и искусств Украины». 

Кроме того, вуз уверенно приобретает популярность и за пределами Украины. Университет работает по образовательной программе «Двойной диплом»: украинский и европейский. Сотрудничает с многими зарубежными ЗВО стран ЕС: Германии, Италии, Испании, Чехии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши и других.

Поляки сняли о Поплавском документальный фильм, в котором показали его как многогранную, глубокую личность: эффективного менеджера, инновационного ректора, креативного современного педагога и великого патриота Украины, который своими поступками, творчеством, проектами пропагандирует национальную идею.

Эта работа получила высокую оценку и в Украине. Третий Президент Украины Виктор Ющенко в фильме сказал: «Нация начинается с языка и культуры. Михаил Михайлович делает уникальную национальную работу, он объединяет украинцев: мы все одного рода, у нас есть свой язык, своя память, свои герои, своя культура, своя церковь. Я очень уважаю то, что он проводит исключительно национальную политику. Мне нравится эта политика, потому что она апеллирует к людям, которые 20-30 лет назад так себя не чувствовали как граждане, как люди с обязательством, которые должны работать на свою нацию, на свою страну».

В свою очередь Михаил Поплавский говорит, что вся его энергия, его проекты, ежедневный труд направлены на популяризацию всего украинского как в стране, так и далеко за ее пределами.

«Я хочу, чтобы через песню, через танец, через культуру, через духовность, через ментальность Европа лучше понимала, что мы Украина, что мы искренний великий народ, который идет с открытым сердцем и душой в Европу. И сегодня будущее Украины в большой европейской семье», – подчеркивает Михаил Поплавский.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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