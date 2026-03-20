МИД: Венгрия политизирует вопрос нефтепровода "Дружба"

Украина не слышала ни одного осуждения со стороны Венгрии относительно повреждения нефтепровода "Дружба" в результате российского удара. Об этом во время брифинга сообщил спикер МИД Георгий Тихий, информирует УНН.

Детали

По его словам, вместо того, чтобы объяснить гражданам Венгрии, почему страна не смогла диверсифицировать поставки энергии, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своей риторике сосредотачивается на Украине.

Поэтому Венгрия политизирует этот вопрос, делает из него политический момент и выдвигает требования к Украине, что, по нашему мнению, абсурдно - отметил спикер.

Он подчеркнул, что сейчас Украина сталкивается с масштабным террором, воздушным террором со стороны России: инфраструктура ежедневно повреждается. И даже после повреждения нефтепровода "Дружба" уже были повреждения других украинских трубопроводов, другой инфраструктуры, например, нефтепровода Одесса-Броды.

"Украина все это ремонтирует. Но у нас нет неограниченных ресурсов. Мы находимся в полномасштабной войне, которую Венгрия почему-то решает игнорировать", - резюмировал Тихий.

Контекст

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг возможность прогресса в вопросе 90 миллиардов евро кредита ЕС для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России, требуя полного возобновления поставок нефти из РФ.

Президент Евросовета Антониу Кошта на саммите заявил, что поведение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "неприемлемо", в то время как Венгрия и Словакия раскритиковали ЕС из-за задержки вокруг нефтепровода "Дружба" на фоне того, как остается неясным, когда миссия ЕС может прибыть на место повреждения трубопровода.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала действия Орбана нормальными из-за выборов и проблем с нефтепроводом. Другие лидеры ЕС возмущены нарушением договоренностей Венгрией.

