США экстренно перебрасывают тысячи морпехов и десантные корабли для высадки в Иране - СМИ
19 марта, 18:55 • 18620 просмотра
В Париже вручили подозрение и допросили экс-нардепа Жеваго - Генпрокурор Кравченко
19 марта, 16:26 • 30039 просмотра
Мобилизационные планы России – почему 409 тысяч новобранцев не представляют большой угрозы
19 марта, 15:12 • 29779 просмотра
В ЕС рассматривают возможность продления временной защиты для украинцев на шестой год - Euractiv
19 марта, 14:52 • 27290 просмотра
Орбан на саммите ЕС отказался разблокировать 90 млрд евро для Украины и отрицал связь с выборами - Politico
19 марта, 14:08 • 24397 просмотра
Лидеры ЕС ожидают скорейшего принятия 20-го пакета санкций против России
19 марта, 12:16 • 22102 просмотра
НБУ воздерживается от снижения учетной ставки из-за инфляции - сохранил 15%
19 марта, 11:44 • 18628 просмотра
Генштаб подтвердил поражение объектов российского концерна "Алмаз-Антей" в Крыму
19 марта, 11:36 • 17231 просмотра
Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?
19 марта, 10:35 • 17163 просмотра
НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
МИД: Венгрия политизирует вопрос нефтепровода "Дружба"

Киев • УНН

 • 318 просмотра

МИД Украины констатирует отсутствие осуждения со стороны Будапешта относительно обстрела нефтепровода. Венгрия политизирует этот вопрос и выдвигает требования к Украине, что, по мнению Киева, абсурдно.

МИД: Венгрия политизирует вопрос нефтепровода "Дружба"

Украина не слышала ни одного осуждения со стороны Венгрии относительно повреждения нефтепровода "Дружба" в результате российского удара. Об этом во время брифинга сообщил спикер МИД Георгий Тихий, информирует УНН.

Детали

По его словам, вместо того, чтобы объяснить гражданам Венгрии, почему страна не смогла диверсифицировать поставки энергии, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своей риторике сосредотачивается на Украине.

Поэтому Венгрия политизирует этот вопрос, делает из него политический момент и выдвигает требования к Украине, что, по нашему мнению, абсурдно

- отметил спикер.

Он подчеркнул, что сейчас Украина сталкивается с масштабным террором, воздушным террором со стороны России: инфраструктура ежедневно повреждается. И даже после повреждения нефтепровода "Дружба" уже были повреждения других украинских трубопроводов, другой инфраструктуры, например, нефтепровода Одесса-Броды.

"Украина все это ремонтирует. Но у нас нет неограниченных ресурсов. Мы находимся в полномасштабной войне, которую Венгрия почему-то решает игнорировать", - резюмировал Тихий.

Контекст

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг возможность прогресса в вопросе 90 миллиардов евро кредита ЕС для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России, требуя полного возобновления поставок нефти из РФ.

Президент Евросовета Антониу Кошта на саммите заявил, что поведение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "неприемлемо", в то время как Венгрия и Словакия раскритиковали ЕС из-за задержки вокруг нефтепровода "Дружба" на фоне того, как остается неясным, когда миссия ЕС может прибыть на место повреждения трубопровода.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала действия Орбана нормальными из-за выборов и проблем с нефтепроводом. Другие лидеры ЕС возмущены нарушением договоренностей Венгрией.

Нафтогаз на встрече с технической рабочей группой представил партнерам из ЕС план восстановления "Дружбы"19.03.26, 14:39 • 3720 просмотров

