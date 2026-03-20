МЗС: Угорщина політизує питання нафтопроводу "Дружба"

Україна не чула жодного осуду з боку Угорщини щодо пошкодження нафтопроводу "Дружба" внаслідок російського удару. Про це під час брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий, інформує УНН.

Деталі

За його словами, замість того, щоб пояснити громадянам Угорщини, чому країна не змогла диверсифікувати постачання енергії, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своїй риториці зосереджується на Україні.

Тож Угорщина політизує це питання, робить з нього політичний момент і висуває вимоги до України, що, на нашу думку, абсурдно - зазначив речник.

Він підкреслив, що нині Україна стикається з масштабним терором, повітряним терором з боку росії: інфраструктура щодня пошкоджується. І навіть після пошкодження нафтопроводу "Дружба" вже були пошкодження інших українських трубопроводів, іншої інфраструктури, наприклад, нафтопроводу Одеса-Броди.

"Україна все це ремонтує. Але в нас немає необмежених ресурсів. Ми перебуваємо у повномасштабній війні, яку Угорщина чомусь вирішує ігнорувати", - резюмував Тихий.

Контекст

Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкинув можливість прогресу у питанні 90 мільярдів євро кредиту ЄС для України і 20-го пакету санкцій ЄС проти росії, вимагаючи повного відновлення поставок нафти з рф.

Президент Євроради Антоніу Кошта на саміті заявив, що поведінка прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "неприйнятна", у той час, як Угорщина та Словаччина розкритикували ЄС через затримку навколо нафтопроводу "Дружба" на тлі того, як залишається незрозумілим, коли місія ЄС може прибути на місце пошкодження трубопроводу.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала дії Орбана нормальними через вибори та проблеми з нафтопроводом. Інші лідери ЄС обурені порушенням домовленостей Угорщиною.

Нафтогаз на зустрічі з технічною робочою групою презентував партнерам з ЄС план відновлення "Дружби"