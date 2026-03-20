МЗС: Угорщина політизує питання нафтопроводу "Дружба"

США екстрено перекидають тисячі морпіхів та десантні кораблі для висадки в Ірані - ЗМІ
У Парижі вручили підозру та допитали екснардепа Жеваго - Генпрокурор Кравченко
Мобілізаційні плани росії - чому 409 тисяч новобранців не становлять великої загрози
У ЄС розглядають можливість продовження тимчасового захисту для українців на шостий рік - Euractiv
Орбан на саміті ЄС відмовився розблокувати 90 млрд євро для України і заперечив зв'язок із виборами - Politico
Лідери ЄС очікують швидкого ухвалення 20-го пакету санкцій проти росії
НБУ утримується від зниження облікової ставки через інфляцію - зберіг 15%
Генштаб підтвердив ураження об'єктів російського концерну "Алмаз-Антей" у Криму
Чи повернуться українці додому після завершення війни
НАЗК отримало звернення ІА УНН щодо необхідності проведення моніторингу способу життя заступника голови Держмитслужби Суворова
Популярнi новини
Двоє патрульних поліцейських загинули під час боїв біля Костянтинівки19 березня, 20:55 • 11775 перегляди
Мадонна повертається в кіно та знімається у серіалі The Studio у Венеції19 березня, 21:10 • 10501 перегляди
Науседа: ЄС має включити "росатом" та "лукойл" у новий санкційний пакет19 березня, 21:33 • 8920 перегляди
МАГАТЕ передало Україні нове енергетичне обладнання для захисту мереж19 березня, 21:59 • 7082 перегляди
Чака Норріса терміново госпіталізували під час перебування на Гаваях20 березня, 00:12 • 7568 перегляди
Публікації
Коли настане весняне рівнодення у 2026 - традиції та вірування19 березня, 13:10 • 31706 перегляди
Репутаційне харакірі Odrex, або як клініка рекламує лікаря, якого судять за медичну недбалість19 березня, 11:17 • 35058 перегляди
Баланс у тарілці - що потрібно знати про білки, жири, вуглеводи та клітковину19 березня, 10:55 • 36617 перегляди
Ліна Костенко відзначає 96-річчя: факти з життя та творчості поетеси19 березня, 09:28 • 42266 перегляди
Україна знову посіла 111-е місце у рейтингу щастя, Фінляндія - перша вдев'яте поспіль19 березня, 07:25 • 53443 перегляди
МЗС: Угорщина політизує питання нафтопроводу "Дружба"

Київ • УНН

 • 1992 перегляди

МЗС України констатує відсутність засудження з боку Будапешта щодо обстрілу нафтопроводу. Угорщина політизує це питання і висуває вимоги до України, що, на думку Києва, абсурдно.

Україна не чула жодного осуду з боку Угорщини щодо пошкодження нафтопроводу "Дружба" внаслідок російського удару. Про це під час брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий, інформує УНН.

Деталі

За його словами, замість того, щоб пояснити громадянам Угорщини, чому країна не змогла диверсифікувати постачання енергії, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своїй риториці зосереджується на Україні.

Тож Угорщина політизує це питання, робить з нього політичний момент і висуває вимоги до України, що, на нашу думку, абсурдно

- зазначив речник.

Він підкреслив, що нині Україна стикається з масштабним терором, повітряним терором з боку росії: інфраструктура щодня пошкоджується. І навіть після пошкодження нафтопроводу "Дружба" вже були пошкодження інших українських трубопроводів, іншої інфраструктури, наприклад, нафтопроводу Одеса-Броди.

"Україна все це ремонтує. Але в нас немає необмежених ресурсів. Ми перебуваємо у повномасштабній війні, яку Угорщина чомусь вирішує ігнорувати", - резюмував Тихий.

Контекст

Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкинув можливість прогресу у питанні 90 мільярдів євро кредиту ЄС для України і 20-го пакету санкцій ЄС проти росії, вимагаючи повного відновлення поставок нафти з рф.

Президент Євроради Антоніу Кошта на саміті заявив, що поведінка прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "неприйнятна", у той час, як Угорщина та Словаччина розкритикували ЄС через затримку навколо нафтопроводу "Дружба" на тлі того, як залишається незрозумілим, коли місія ЄС може прибути на місце пошкодження трубопроводу.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала дії Орбана нормальними через вибори та проблеми з нафтопроводом. Інші лідери ЄС обурені порушенням домовленостей Угорщиною.

Нафтогаз на зустрічі з технічною робочою групою презентував партнерам з ЄС план відновлення "Дружби"19.03.26, 14:39 • 3768 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Європейський Союз
Угорщина
Україна
Віктор Орбан