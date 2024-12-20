МИД об идее Венгрии относительно "рождественского перемирия": никаких реалистичных предложений нет
Киев • УНН
Представитель МИД Украины опроверг существование реального "рождественского перемирия", назвав это пиаром венгерской стороны. Украина неоднократно просила Венгрию прекратить манипуляции на теме войны и Рождества.
Никакого реального "рождественского перемирия" на столе переговоров не существует. Украина неоднократно просила Венгрию не заниматься манипуляциями на теме войны, смертей людей и праздника Рождества Христова. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Никакого реального рождественского перемирия на столе не существует. Это пиар венгерской стороны, который мы называем "мирным пиаром". Для чего они это делают? Для своих каких-то внутриполитических соображений. Никаких реалистичных предложений нет на столе переговоров. Мы неоднократно просили венгерскую сторону не заниматься манипуляциями на теме войны, смертей людей и праздника Рождества Христова. Это просто циничные манипуляции", - сказал Тихий.
Он отметил, что украинская сторона просила венгерскую публично и не публично прекратить эти манипуляции.
Дополнение
Премьер-министр Венгрии Орбан заявлял, что предложил Украине "рождественское перемирие" и обмен пленными, но, по словам Офиса президента, Украина не была проинформирована о таких инициативах. В Офисе Президента добавили, что переговоры об обмене пленными продолжаются уже две недели и не касаются заявлений Орбана.
Зеленский раскритиковал попытки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "давить на Путина".
Впоследствии премьер Венгрии Орбан сделал очередное заявление по "рождественскому перемирию". В Офисе Президента еще раз ответили - "гонки от путина никому не нужны".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что официальный Киев отклонил запрос на разговор венгерского премьера Виктора Орбана с Владимиром Зеленским.
Президент Зеленский вчера, 19 декабря заявил, что отношения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским диктатором владимиром путиным слишком "теплые" для того, чтобы ставить российского тирана на место.