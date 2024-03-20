МИД Чехии: 300 тысяч боеприпасов удалось подготовить для Украины

Чехия готова поставить тысячи дополнительных артиллерийских снарядов в Украину. По словам министра иностранных дел страны Яна Липавского, пока уже удалось подготовить 300 тысяч боеприпасов, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

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Глава МИД Чехии заявил, что удалось получить 300 000 снарядов и что эти боеприпасы обеспечат жизненно важную "передышку на несколько месяцев" на линии фронта. По данным источников издания, первые поставки в Украину будут осуществлены до июня.

"У нас есть непосредственный опыт 40-летнего пребывания в роли сателлита москвы, страны, в которую в 1968 году вторглись российские танки, чтобы подавить Пражскую весну", - заявил Липавский, добавив, что его страна не может стоять в стороне и смотреть, как Украина остается без помощи. "Никто не хочет возвращать те (советские-ред.) времена, и я должен сказать, что население очень чувствительно к этому", - добавил министр.

Напомним

Западные союзники, включая Германию, Латвию, Литву, Нидерланды, Данию, Канаду и Францию, выразили поддержку инициативе Чешской Республики закупить сотни тысяч артиллерийских снарядов для Украины у стран, не входящих в Европейский Союз.