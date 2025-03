Microsoft изменит шрифт в Office по умолчанию впервые с 2007 года

Детали

Сейчас по умолчанию в программах Microsoft Office пользователи работают со шрифтом Calibri, который в 2007 году заменил Times New Roman в Word и Arial в PowerPoint, Excel, Outlook и WordPad.

Для замены уже классического Calibri в компании заказали пять новых шрифтов. Один из них в 2022 году станет новым стандартным, а все остальные можно будет выбрать в соответствующем меню.

Tenorite разработали Эрин МакЛафлин и Вэй Хуанг. The Verge отмечает, что это наиболее традиционный шрифт из предложенных, поскольку он похож на "осовремененный Times New Roman".

Bierstadt Стива Маттисон вдохновленный швейцарской типографикой середины 20-го века. Дизайнер назвал шрифт в честь скалистой горы в Колорадо, которая напоминает ему швейцарские Альпы.

Skeena, созданный Джоном Хадсоном и Полом Ханслоу, вдохновленный различными периодами дизайна шрифтов.

Seaford, созданный Тобиасом Фрер-Джонсом, Ниной Стёссингер и Фредом Шеллкрассом, отмечается как самый удобный для чтения длинных документов в Word.

Grandview - самый яркий из всех пяти новых шрифтов. Созданный Аароном Беллом, он вдохновлен классическими немецкими дорожными и железнодорожными указателями. Отмечается, что Grandview, скорее всего, будет лучше работать в PowerPoint.

Проголосовать за тот шрифт, который понравился больше, можно в Twitter Microsoft.

Have you heard the news? We're adding five new fonts to # Microsoft365 , and one will be the new default. Check them out and let us know your favorite : https://t.co/GLPfHZAzNt

- Microsoft 365 (@ Microsoft365) April 28, 2021