Microsoft изменит шрифт в Office по умолчанию впервые с 2007 года

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Microsoft решили изменить шрифт, которым по умолчанию пользователи будут писать в Office. Сейчас в компании тестируют пять новых шрифтов и собирают отзывы о них в соцсетях. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Verge.