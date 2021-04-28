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Microsoft змінить шрифт в Office за замовчуванням вперше з 2007 року

Київ • УНН

 • 27387 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Microsoft вирішили змінити шрифт, яким за замовчуванням користувачі будуть писати в Office. Зараз у компанії тестують п’ять нових шрифтів і збирають відгуки про них в соцмережах. Про це пише УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

Зараз за замовчуванням в програмах Microsoft Office користувачі працюють зі шрифтом Calibri, який в 2007 році замінив Times New Roman у Word і Arial в PowerPoint, Excel, Outlook и WordPad.

Для заміни вже класичного Calibri в компанії замовили п'ять нових шрифтів. Один з них у 2022 році стане новим стандартним, а всі інші можна буде вибрати у відповідному меню.

Tenorite розробили Ерін МакЛафлін і Вей Хуанг. The Verge відзначає, що це найбільш традиційний шрифт із запропонованих, оскільки він схожий на "осучаснений Times New Roman".

Bierstadt Стіва Маттісон натхненний швейцарською типографікою середини 20-го століття. Дизайнер назвав шрифт на честь скелястої гори в Колорадо, яка нагадує йому швейцарські Альпи.

Skeena, створений Джоном Хадсоном і Полом Ханслоу, натхненний різними періодами дизайну шрифтів.

Seaford, створений Тобіасом Фрер-Джонсом, Ніною Стёссінгер і Фредом Шеллкрассом, відзначається як найзручніший для читання довгих документів в Word.

Grandview — найяскравіший з усіх п'яти нових шрифтів. Створений Аароном Беллом, він натхненний класичними німецькими дорожніми і залізничними покажчиками. Відзначається, що Grandview, найімовірніше, буде найкраще працювати в PowerPoint.

Проголосувати за той шрифт, який сподобався найбільше, можна в Twitter Microsoft.

Have you heard the news? We’re adding five new fonts to #Microsoft365, and one will be the new default. Check them out and let us know your favorite: https://t.co/GLPfHZAzNt

— Microsoft 365 (@Microsoft365) April 28, 2021

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