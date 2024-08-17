Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Средневековье в странах Западной Европы на черных котов объявили настоящую охоту. Бытовало мнение, что именно черные коты являются помощниками колдунов и ведьм в их магических ритуалах.

Сегодня, 17 августа, все любители животных могут присоединиться к празднованию Международного дня черного кота, пишет УНН.

Черный кот был талисманом мореплавателей. Его присутствие на корабле почти всегда означало удачное плавание. По поведению кота определяли погоду. И, конечно, коты прекрасно расправлялись с грызунами.

У ирландцев и шотландцев черные коты были и останутся символами удачи.

Несмотря на это в Средневековье в странах Западной Европы на черных котов объявили настоящую охоту. Бытовало мнение, что именно черные коты являются помощниками колдунов и ведьм в их магических ритуалах.

Дошло до того, что в 1233 году Папа Римский Григорий IX объявил черных котов воплощением дьявола. Животных беспощадно вылавливали и уничтожали. Но этим люди сделали себе медвежью услугу. Из-за резкого сокращения популяции котов в расплодились грызуны, которые привели к страшной чуме в XIV веке, от которой умерли до 60% жителей Европы.

Также сегодня, в третью субботу августа, зоозащитники во многих странах мира присоединяются к мероприятиям по случаю Всемирного дня бездомных животных.

Цель праздника - привлечь внимание общественности к трудностям, с которыми сталкиваются  кошки,  собаки и другие домашние животные оказавшиеся на улице, а также призвать общество работать в направлении создания законов о стерилизации и заниматься создание приютов для животных.

Еще сегодня можно вкусно отпраздновать День картофеля. Событие было основано в США, но довольно быстро стало популярным во многих странах мира.

Считается, что первыми начали употреблять картофель жители современных Перу и Боливии более десяти тысяч лет назад. Они же постепенно и окультурили это растение.

После открытия Америки мореплаватели привезли картофель в Европу. Далеко не все простые крестьяне знали, что маленькие ягоды картофеля ядовиты, что привело к большому количеству смертей, и дошло даже до того, во Франции во второй половине ХѴІІІ выращивание картофеля запретили на 20 лет.

По итогам 2022 года Украина заняла третье место по урожайности картофеля, было собрано почти 21 миллион тонн. По этому показателю наша страна уступила лишь Китаю и Индии.

Также Украина занимает третье место в мире по уровню потребления картофеля на душу населения - более 130 килограммов в год.

17 августа это также и День секонд-хенда (День магазинов секонд-хенда).

По статистике 70% населения нашей планеты имеют в своем гардеробе хотя бы одну вещь из секонд-хенда.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Мирона, который жил во времена императора Декия.

Мирон был священником в городе Ахаи в Греции. По преданию, во время рождественской службы в храм ворвались воины во главе с местным правителем. Священник вступился за верующих. За это его схватили, потребовали поклониться языческим богам, долго и жестоко пытали, а затем отрубили голову.

Именины 17 августа празднуют Мирон, Павел, Дмитрий, Ульяна.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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